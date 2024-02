Gizelly Bicalho aponta sister como 'maior planta' do BBB 24: "Só come e dorme"

Gizelly Bicalho, que participou do 'BBB 20', surpreendeu ao dar sua opinião sincera sobre quem é a maior planta do 'BBB 24'

Gizelly Bicalho e Marcela MCGowan, que participaram do BBB 20, foram as convidadas do canal Selfie Service, comandado por Lucas Selfie, e durante a atração, elas opinaram sobre o BBB 24.

Em um momento da live, Gizelly revelou que Yasmin Brunet é a maior planta da edição, já que ela não movimenta o jogo. A opinião da ex-sister aconteceu após uma comparação com Raquele e Michel, que são considerados as plantas do programa pelos fãs do reality.

"Dentro do 'BBB', ela é a maior planta. Maior que a Raquele, maior que o Michel, só que as pessoas pegaram ranço e falaram: 'Ah, eles são planta'. A menina [Yasmin] não ganha prova, a menina só fica deitada, come e dorme, não fala mal de ninguém, não combina voto com ninguém, a Wanessa [Camargo] falou, tá falado, assina embaixo, não questiona nada. E é isso", ressaltou a ex-BBB.

Marcela também opinou sobre a modelo e acredita que ela é vista como mais ativa no jogo do que Michel e Raquele, por ter seu nome mencionado por outros participantes. "É que eu acho que a Yasmin teve umas narrativas meio passivas sobre ela. Coisas que aconteceram envolvendo ela que deram esse protagonismo pra ela. Acho que por isso que Raquele ou Michel tem menos protagonismo. Porque querendo ou não, ela teve essas coisas meio passivas, falaram do corpo dela, a briga ela com o Davi… Dá a impressão que ela tem um destaque nas páginas, as pessoas falam mais dela do que dos outros dois", analisou a ex-sister.

Yasmin é a maior planta do #BBB24 mas o ranço por Raquele e Michel não deixam enxergar isso? #SelfieServicepic.twitter.com/Hb3lp5ewyv — Selfie Service (@selfieservice_) February 26, 2024

Yasmin lamenta falta de embate no jogo

Recentemente, Yasmin Brunet fez um breve desabafo a respeito dos últimos acontecimentos no jogo do BBB 24. Em conversa com os brothers Lucas Henrique e MC Bin Laden, a modelo confessou que gostaria de possuir embates com outros adversários.

"Eu tenho vontade de fazer o que o jogo propõe, mas ninguém tem embate comigo. Estou me sentindo planta", lamentou ela. Lucas, então, explicou para a sister que a qualquer momento uma briga poderia acontecer: "Vai chegar a hora de alguém fazer alguma coisa com você, algo que vai te deixar muito p*ta", observou o professor de educação física.