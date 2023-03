Gil do Vigor simpatiza com Cezar Black ao ver o brother chorando no BBB 23: “Te entendo”

O economista e ex-BBB Gil do Vigor lembrou de sua participação no reality-show ao ver cena de Cezar Black chorando no BBB 23

Nesta terça-feira, 28, Gil do Vigor compartilhou em suas redes sociais que simpatizou com Cezar Black ao ver uma cena do BBB 23.

Isso porque, como o resultado do Paredão será revelado hoje, músicas que os emparedados gostam são tocadas pela casa.

Cezar estava deitado no jardim da casa mais vigiada do Brasil, quando sua música começou a tocar. Logo quando ouviu as primeiras notas, o participante do BBB 23 começou a chorar.

E foi nesta situação que Gil estava em 2021, quando participou do BBB. O economista protagonizou um momento sempre lembrado nas redes sociais, de quando ele começou a chorar ao som da música “Watermelon Sugar” de Harry Styles.

Em seu Instagram, o ex-BBB compartilhou o vídeo da cena marcante e escreveu na legenda: “Te entendo Cezar Black”.

Os seguidores de Gil adoraram a retrospectiva e rasgaram elogios ao semifinalista do BBB21 nos comentários! “Um ícone jamais esquecido”, escreveu uma fã. E outra seguidora elogiou: “Maravilhoso”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por GIL DO VIGOR (@gildovigor)

Mudada!

Após ser eliminada do BBB 23, Paula Freitas chocou seus seguidores ao surgir com seu visual mudado em novas fotos.

A biomédica surgiu em um salão de beleza com uma cor de cabelo diferente, lábios mais volumosos e uma sobrancelha mais amenizada.