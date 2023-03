Ex-BBB Paula Freitas choca seguidores após mudança física fora da casa mais vigiada do país

Ex-BBB e biomédica Paula Freitas surge com algumas mudanças notáveis em seu rosto e surpreende internautas

A ex-BBB e biomédica Paula Freitas chocou seus seguidores ao surgir com um novo visual nesta terça-feira, 28! A eliminada do Big Brother Brasil 23 apareceu com um tom de cabelo diferente, com as sobrancelhas amenizadas e até mesmo com os lábios mais volumosos.

“O BBB já me permitiu tanta coisa boa e uma delas foi me conhecer melhor e cuidar primeiro de mim. Gratidão, Felipinho, você e sua equipe foram necessários e impecáveis para essa transformação”, escreveu a ex-sister, na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram.

Os comentários da publicação foram inundados de elogios para a mudança de visual da biomédica. “Ryca vírus já picou ela”, brincou um internauta. “Parecendo a Juliana Paes”, elogiou uma outra. “Meu Deus assim o Facinho vai surtar”, comentou uma terceira pessoa, relembrando o possível romance entre Paula e Ricardo Alface dentro do BBB23.

Veja a publicação da ex-BBB e biomédica Paula Freitas, mostrando para seus seguidores que fez algumas mudanças em seu visual:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por PAULA LAILLA (@paulafreitasr_)



Eita!

