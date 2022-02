Gil do Vigor relembra dia em que ganhou um carro no BBB21: ''Minha prova do líder!''

Gil do Vigor lembrou do dia em que ganhou um carro no BB21, após vencer uma prova do líder

CARAS Digital Publicado em 03/02/2022, às 14h49

Nesta quinta-feira, 3, Gil do Vigor (30) decidiu usar suas redes sociais para lembrar do dia em que ganhou um carro durante uma prova do líder no BBB21.

O economista publicou um vídeo que mostrava toda a sua emoção ao entrar carro e conseguir ligá-lo, o que dava a ele não só o veículo como também a liderança, a coisa mais importante do jogo.

Na legenda, ele falou com carinho do momento: "Hoje é dia de prova do líder no BBB. Isso me faz voltar no tempo e lembrar da minha prova do líder. Que emoção, viu! O que mais me tocou naquele momento foi ter a prova que Deus não deixou de falar comigo, independente de tudo! Fiz uma oração no intervalo da prova e recebi a minha resposta com o número. O número certo: 1! A vitória do servo veio."

Rapidamente, os seguidores do artista passaram a comentar no post: "Esse dia foi lindo demais!", disse um. "Esse dia foi só alegria!", falou outro. "Me emocionei junto!", escreveu um terceiro.

O G3 está de volta?

Recentemente, Gil, Sarah Andrade (30) e Juliette Freire (32) trocaram interações nas redes sociais, deixando o público alucinado.

Confira a lembrança de Gil do Vigor do dia em que ele ganhou um carro no BBB21: