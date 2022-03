Formação do paredão entre Arthur Aguiar, Jade Picon e Jessilane marca recorde de audiência

A formação do sétimo paredão do BBB 22 marcou recorde de audiência para a TV Globo

CARAS Digital Publicado em 07/03/2022, às 16h17

A formação do sétimo paredão do BBB 22, que levou Arthur Aguiar (33), Jade Picon (20) e Jessilane Alves (26) à berlinda, marcou recorde de audiência aos domingos no PNT, em São Paulo e no Rio de Janeiro.

O reality show da TV Globo registrou em São Paulo 22 pontos de audiência e 51% de participação. Já no Rio, 26 pontos de audiência e 57% de participação. Além disso, no Painel Nacional de Televisão, o reality show teve seu domingo de melhor audiência, alcançando 22 pontos e 51% de participação.

A formação do paredão

Jessilane Alves foi indicada ao paredão pela líder da semana, Pedro Scooby (33). Jade Picon atendeu o Big Fone no último sábado, 5, e foi parar na berlinda.

Além disso, a influenciadora digital podia indicar um brother e escolheu Arthur. Gustavo Marsengo (31) foi o mais votado, com seis votos.

Na prova Bate e Volta, o paranaense se deu bem, em uma virada histórica, e se livrou do paredão desta semana.