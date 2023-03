Fora do BBB23, Guimê não cita Lexa em pronunciamento e divide opiniões: "Covarde"

Guimê não cita Lexa em pronunciamento fora do BBB23; cantor prometeu que vai se pronunciar novamente

A declaração de MC Guimê após deixar o BBB23 surpreendeu o público nas redes sociais. Isso porque o cantor não citou Lexa e se disse "abalado". Ele também não citou Dania Mendez, o que dividiu opiniões nas redes sociais. O cantor, porém, prometeu que vai se pronunciar novamente ainda nesta sexta (17).

Nos comentários que estão circulando, o público está dizendo que foi um passo importante. "Que reconheça seu erro, e melhore suas condutas. Bola pra frente, quem tem teto de vidro não condena o outro", disse um. "Reconhecer já é o primeiro passo", disse outro.

Alguns consideraram que o pedido foi insuficiente, já que ele não citou as vítimas. "Eu que não quero ver explicação nenhuma. Ele tem que ficar calado pois o que ele fez já foi feito, e nada irá mudar o que ele fez. Tô fora!", disse um. "Nem o nome da Lexa ele citou, covarde", criticou outro.

Um outro fã lamentou a reação. "Se pede desculpa é porque pede. Se não pede é arrogante. O que vocês aprenderam nesta pandemia?", afirmou ele.

Guimê também desmentiu boatos

Nos stories, o artista contou que vai se pronunciar oficialmente em breve e contou que admite os seus erros, mas que não gritou com ninguém. “Boa tarde Brasil, boa tarde Instagram. Estou aqui para dizer que, sim, vou me pronunciar oficialmente até hoje no fim do dia. Estou muito triste com tudo o que rolou desde quarta-feira na festa do BBB 23 e a minha eliminação ontem também. Estou de coração partido, mesmo. Ainda estou processando tudo o que rolou, são muitas informações, estou muito chateado pelo momento”, disse ele.

E completou: “E vou me pronunciar oficialmente e vocês poderão ver mais as minhas palavras, e eu contar sobre isso. E reconhecerei as minhas falhas, tenho coração humilde e aberto para reconhecer os meus erros quando preciso e sei que errei. Estou aqui também só para deixar claro que essas notas que estão saindo sobre eu ter esbravejado com a produção, eu ter xingado o elenco, é uma mentira das piores. A direção sabe o carinho e o respeito que eu tenho por todos eles”.