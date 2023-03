Fora da casa, Fred Nicácio afirma que “Cara de Sapato” não gosta de Amanda de forma romântica

O eliminado na semana do BBB 23, Fred Nicácio não acredita que o casal Amanda e “Cara de Sapato” pode acontecer

Nesta sexta-feira, 3, o eliminado da semana Fred Nicácio participou do podcast “BBB Tá On” e jogou um balde de água fria nos espectadores que esperam um relacionamento entre Amanda e Antônio “Cara de Sapato”.

O médico comentou que “Sapato” não vê a sister de uma forma romântica: “Gente, o Sapato olha pra Amanda igual a um homem. Desiste. Isso não rola”.

As apresentadoras do programa, então, questionaram se Nicácio acredita que Amanda goste do lutador de MMA: “Eu acho. Sempre achei. Ela olha pra ele com um olharzinho... Querendo. Ela quer o afeto dele de outra maneira, essa é a leitura que eu faço porque eu vi”.

“Mas ele cara, olha pra ela como brother, não é nem como sister. É brother mesmo. Como ele olha pro Fredinho por exemplo, não vê com a Amanda uma possibilidade de uma relação. Pelo menos não dentro da casa”, opinou o apresentador do programa "Queer Eye Brasil".

Opinou!

Ainda nesta sexta-feira, dentro da casa mais vigiada do Brasil, MC Guimê opinou sobre a possibilidade de Key Alves ser eliminada no próximo Paredão.

"Ela se perdeu muito nesse jogo aqui. Com todo respeito à ela, mas eu acho muito difícil ela não sair, se ela bater no paredão”, disparou Guimê que a colocou no Paredão por meio do Big Fone.