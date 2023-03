Felipe Neto condena atitude da Globo de não explicar expulsão aos brothers

Influenciador Felipe Neto comentou expulsão de MC Guimê e Cara de Sapato após assédio

Na noite da última quinta-feira, 16, MC Guimê e Cara de Sapato foram eliminados do BBB 23 após se comportarem mal com a intercambista Dania Mendez. O influenciador Felipe Neto comentou o caso.

Para ele, a expulsão dos participantes foi uma medida correta, mas expor a conversa que tiveram com Dania sobre o acontecimento foi uma exposição desnecessária para ele. "Parabéns Rede Globo. Era o mínimo. Mas erraram feio em expor a conversa com a moça no confessionário. Parem de expor a vítima, de novo, a 'vc se sentiu confortável?'", escreveu Neto.

Após o comunicado de que os dois sairiam da casa, não foi explicado o motivo para a expulsão pelo Tadeu aos participantes, o que também foi um erro para o criador de conteúdo.

"A Globo erra demais a mão nessas horas. Olha o estado que está a VÍTIMA! Não informar o que aconteceu e o real motivo das expulsões é jogar uma bomba na mão da vítima e deixar explodir", escreveu.

