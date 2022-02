Ex de Paulo André defende o atleta na web: "Não mede esforços para ser um paizão"

Thays Andreata usou as redes sociais para defender o ex Paulo André que está no BBB22

O atleta Paulo André (23) virou assunto nas redes sociais após o Jogo da Discórdia na última segunda-feira, 31.

Paulo André usou um espaço do programa ao vivo para mandar um beijo para seu filho, Paulo André Jr., que está completando cinco meses. Mas muitos internautas comentaram sobre o fato de o atleta estar integrando o time do BBB22 mesmo tendo filho pequeno.

A ex do atleta, Thays Andreata usou as redes sociais para rebater uma internauta que falou sobre o fato no Twitter: "O Paulo André tem um filho de cinco meses e tá no BBB? Ser pai é bom demais", escreveu a espectadora.

Do outro lado, Thays Rebateu: "Então... já que eu sou a mãe do filho dele, tenho a liberdade em defendê-lo, já que tudo foi muito conversado e bem pensado entre nós dois. A vida do atleta não é fácil no Brasil, e vimos o BBB como uma forma de proporcionar uma vida melhor para nosso filho", escreveu Thays.

A mãe do pequeno ainda completou elogiando o ex: "Paulo André não mede esforços para ser um paizão", escreveu.

