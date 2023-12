Ex-BBB Tina Calamba revela qual é a palavra que define o seu 2023

Ex-BBB Tina Calamba esbanja sinceridade ao responder sobre qual é a palavra que define o seu ano de 2023

A ex-BBB Tina Calamba esbanjou sinceridade ao ser questionada sobre o seu ano de 2023. Após conquistar a fama no reality show da Globo, ela confessou que o faturamento do ano a impressionou.

Ao ser questionada sobre qual é a palavra que definiu o último ano, ela contou: "Com certeza faturamento. A área financeira foi muito produtiva”.

Marcando presença na festa de 30 anos da Revista CARAS, Tina revelou como se imaginava com 30 anos quando era criança. "Me via casando em Bali, Indonésia, com um cara que não sei onde está… Já tenho 30 anos, mas com uma carreira segmentada na TV e modelo, fotografando bastante. Mãe eu consegui ser”, declarou.

Ainda em 2023, Tina realizou o sonho de conhecer o Marrocos, e além de compartilhar fotos da viagem, ela também deu detalhes sobre suas experiências marcantes no país. "Essa é a minha primeira vez em Marrocos. Eu tenho gostado demais, é tudo muito novo e diferente, a cultura, as comidas", disse ela com exclusividade para a CARAS Digital, bastante entusiasmada.

"Muitas coisas causaram choque por causa das culturas serem tão diferentes entre os países. Tem o fato deles serem extremamente educados e religiosos. Eu tinha muita curiosidade de conhecer o deserto e conheci o Deserto do Agafay. Foi bem especial", contou.

Ex-BBB Tina revela que quase ficou cega

Em um desabafo nas redes sociais, a ex-BBB Tina Calamba contou que quase ficou cega por causa de um produto para o cabelo. Ela teve suas córneas queimadas após fazer um penteado com uma pomada modeladora, chegando a perder sua visão por um momento. “Preciso compartilhar uma situação que é de utilidade pública. É um alerta para a sociedade, para as mulheres que me seguem, principalmente as mulheres pretas, que trocam de cabelo o tempo inteiro”, disse ela.

E completou: “Eu passei por uma experiência bem terrível há três dias. Ainda estou de repouso, eu tive um incidente com uma pomada modeladora. Eu usei esse produto e me trouxe alguns danos colaterais. Tive que ir para o hospital, tive as córneas queimadas. É uma situação que eu já ouvi outras mulheres relatando danos após o uso. Eu usei esse produto em algumas situações, eu tinha eventos, agenda para cumprir. Eu não percebi, eu pensei que podia ser cansaço. A minha rotina não é mais a mesma. Desde o dia que eu gravei o Altas Horas, eu já estava me sentindo cansada. Tive um evento, tive que fazer um penteado correndo, fiz um coque, e, nesse dia, eu tive a ideia de molhar o meu cabelo e aplicar essa pomada modeladora. Fui para o evento, mas estava me sentindo completamente exausta”.

“Foi uma noite terrível, acordei de madrugada, e graças a Deus eu não estava sozinha. Eu chorava sem ter que chorar, estava em crise. Cinco minutos depois eu já não estava vendo nada, foi bem complicado…”, finalizou.