Ex-BBB Sarah Aline relembra date assustador: “Começou a vir atrás de mim”

A psicóloga e ex-BBB Sarah Aline lembrou de um date desastroso com pretendente que conheceu por aplicativo de namoro

Nesta quarta-feira, 26, Sarah Aline surpreendeu seus seguidores ao contar sobre teve desastroso que teve antes de entrar para o BBB 23. A ex-BBB detalhou no podcast “Posso Mandar Áudio?” apresentado por Dani Calabresa, sobre esse encontro frustrado que aconteceu na época de faculdade.

A psicóloga começou contando que conheceu o pretendente por meio de um aplicativo de namoro. Após, meses conversando com Sarah, o moço a deu um ultimato: “Um dia ele me botou na parede virtualmente e falou: ‘Olha, a gente vai sair sim. Estamos há 3 meses conversando’”.

O combinado era que o casal iria sair para um jantar. “Cheguei, entrei no carro dele, ele era tudo aquilo que parecia nas fotos e ele falou que iríamos sair para jantar. Mas ele me pegou cinco horas da tarde, não pensei na hora. Fomos para um parque. Sim, ele me levou no parque do nada”.

“Ele: ‘Eu adoro ver o sol se pôr, eu pensei de a gente ver o pôr do sol aqui no parque e depois a gente vai jantar’. Eu já achei esquisito porque o dia estava completamente nublado. Eu falei: ‘Meu bem, mas não vai ter pôr do sol. Não dá nem para ver o sol’”, comentou Sarah, que a este ponto já estava preocupada.

Além de estar no parque, a preocupação da participante do BBB 23 começou a se preocupar ainda mais durante as conversas com o menino: “Eu não sei o que deu no menino, ele começou a puxar assuntos nada a ver. Tipo: ‘Se você tivesse que escolher entre seu pai e sua mãe num navio, quem iria ser?”.

Como se o encontro não pudesse piorar, o date ao ar livre se provou não ser uma boa ideia: “Começou a chover. A gente estava em um banquinho que tinham algumas árvores que cobriam um pouco, a chuva estava caindo mas não tanto”.

“O cara não queria sair daquele banquinho. Eu levantei, toda brava e raivosa, e comecei a andar para sair. E ele: ‘Onde você vai?’, gritando. E eu: ‘Tá chovendo’. Date extremamente flopado e ele começou a vir atrás de mim bravo”, detalhou Sarah no podcast.

Apesar de não estar tão molhada, a psicóloga começou a inventar desculpas para não ter que jantar com o pretendente. “Ele ficou 15 minutos em silêncio até a gente entrar no carro, colocar o sinto de segurança. Aí ele: ‘Você não vai querer mesmo jantar comigo?’. E eu: ‘Não cara, eu quero ir para a minha casa, vamos embora, zoou o rolê’”.

Sarah, que já estava preocupada, ficou mais ainda no carro. “Ele do nada começou a mexer debaixo do banco”, contou. Porém, para sua surpresa, o jovem começou a ficar emocionado: “Ele tirou um lencinho de papel e começou a chorar. Aí partiu meu coração”.

No fim das contas, o date acabou dando certo, com o moço desabafando sobre dates ruins. “Saímos dali com o carro, fomos para uma padaria que eu gostava de ir com os meus amigos”, disse no podcast. Sarah ainda concluiu: “No final, o indivíduo ainda teve a coragem de falar: ‘Ainda bem que a gente não deu certo como um casal e que esse date no final das contas foi para você me curar, me salvar’”.

Affair?

Recentemente, Sarah Aline e Ricardo ‘Alface’ vieram a público revelar se estão em um relacionamento ou não. A dupla que teve um relacionamento dentro do BBB 23, contou no programa “Encontro” sobre o status do relacionamento.

"Lá dentro da casa, a gente começou uma amizade e de repente começamos um relacionamento amoroso. Só que quando a gente sai, tinha essa preocupação de como seria aqui fora. Aqui parece que inverteu, ficou a amizade muito mais forte”, comentou Ricardo.