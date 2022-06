Ex-BBB Rodrigo Mussi revela que já saiu da casa de Viih Tube

Após se recuperar na casa de Viih Tube, o ex-BBB Rodrigo Mussi revela o motivo para ter voltado a morar sozinho

CARAS Digital Publicado em 06/06/2022, às 17h15

O ex-BBB Rodrigo Mussi (36) está cada dia melhor em sua recuperação após sofrer um acidente de carro no final de março e já voltou a morar sozinho. Ele contou que ficou poucos dias na casa da amiga Viih Tube (21) e está de volta para sua casa no interior de São Paulo.

“Fiquei cinco dias na casa da Viih e já voltei para São José dos Campos. Moro sozinho e tenho todos os acompanhamentos possíveis. Fico sozinho às vezes, mas já estou normal para ficar sozinho”, disse ele ao site Gshow.

Assim, Rodrigo contou que seu foco é retomar o trabalho. “Vou continuar a recuperação, que toma um tempo, e trabalhar. O mercado publicitário está em alta e posso agregar bastante. Depois do Lollapalooza fiquei com vontade de apresentar podcasts. Quando eu era garoto, sempre sonhei em fazer novela, ser ator, mas tem que estudar bastante para isso. Tudo na minha vida é feito com dedicação e toda chance que tenho foco 100% do meu tempo, quem sabe acontecerá...”, declarou.

Sequelas do acidente de Rodrigo Mussi

No último final de semana, Rodrigo Mussi surpreendeu ao contar que perdeu completamente o paladar e o olfato.

"Uma coisa que não tinha falado ainda: não estou sentindo cheiro de nada, e gosto também não. Não senti mais", confessou o gerente comercial.