Ex-BBB Marcus Vinicius diz quem deve vencer o reality show: 'Tem chance'

Sendo o oitavo eliminado do BBB 24, Marcus Vinicius respondeu sobre seus planos pós confinamento e quem deve chegar à final do reality

Eliminado no oitavo paredão da temporada, Marcus Vinicius respondeu sobre quem deve ganhar o BBB 24 e quais são seus planos para o futuro fora do confinamento. O brother deu uma entrevista para a TV Globo na última terça-feira, 13.

Quando questionado sobre quem está se dando melhor no jogo e tem mais chances de chegar à final, o comissário de bordo foi direto em sua resposta. "Isabelle e Davi. [...] Pelas coisas que eu estou lendo na internet, eu estou vendo as pessoas dizerem que eu saí porque caí no paredão errado. Mas se eu saí cedo, pelo menos eu saí num paredão com um dos prováveis campeões. É um pouco mais reconfortante. Eu também vejo muito na Bia uma naturalidade de ser quem ela é e a felicidade dos outros está incomodando muito as pessoas. [...] Eu gosto muito da Leidy, queria muito que ela conseguisse encontrar o caminho certo para se posicionar no jogo, porque ela tem essa cabeça muito parecida com a minha. Mas eu acho que quem tem chance são Davi, Cunhã e Bia.".

Marcus foi eliminado do programa com 84,86% dos votos, disputando o paredão triplo ao lado de Davi e Isabelle. O motorista de aplicativo recebeu 12,07% dos votos e a cunhã apenas 3,07%.

Para quem não se lembra, em seu discurso de eliminação, Tadeu Schmidtcitou que o brother poderia estar 'no paredão errado' e ainda relembrou o fato de Marcus ter entregue a caixa que teria eliminado Lucas Henrique da Prova do Líder em que ele foi o vencedor. Confira:

Marcus Vinicius é eliminado com 84,86% da média dos votos. Davi recebeu 12,07% de votos e Isabelle obteve 3,07%. #BBB24#RedeBBBpic.twitter.com/YGCYWmXll8 — Big Brother Brasil (@bbb) February 14, 2024

Sobre um possível pódio para a final do programa, Marcus Vinicius confessou que algumas coisas mudaram. "Queria muito ver a Bia, a Leidy. A Cunhã me questionou sobre o meu Top e eu disse para ela que as coisas estavam mudando muito. Eu não queria ter que trocar as meninas por ela, mas a Isabelle estava se tornando uma pessoa muito importante para mim. Eu sempre disse para ela que tinha certeza de que ela muito amada aqui fora, pelo jeito que é e pelo que representa. [...] Então, eu queria muito que a Leidy se encontrasse, que a Bia e que a Cunhã ficassem também.".

O brother não deixou de abrir seus planos para o futuro na entrevista, e compartilhou se pretende seguir na aviação. "Eu sempre flertei e a vida me tirava desse lado mais artístico e de comunicação. Eu acabava de alguma forma fugindo disso por necessidade, porque eu precisava ter uma segurança financeira. A aviação era um ‘conforto financeiro’, tanto que eu dizia que entrei no BBB para ganhar o prêmio que eu não alcançaria em anos de trabalho. [...] Eu quero tentar fazer essa grana aqui para conseguir essa estabilidade financeira para mim e para a minha família, ter uma vida mais tranquila e focando no que eu sonho fazer. Posso não estar extremamente cancelado nem muito querido, mas estar no avião todos os dias recebendo 500 pessoas seria bem difícil (risos). Eu sinto que tenho um propósito dentro de mim de me comunicar e de me conectar com as pessoas, [...]. Pelos comentários que eu li agora há pouco, tinha gente que falava que eu acertava muitas coisas sobre o jogo, então tem gente que se identifica. Eu já tenho experiência com o teatro, gosto muito de música, mas em geral eu gosto de lidar com as pessoas e de me comunicar.", disse ele.

