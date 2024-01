Ex-BBB Lia Khey mudou trajetória de vida e virou artista plástica: "Não tinha me encontrado"

Em entrevista à CARAS Brasil, Lia Khey falou sobre mudanças em sua vida e como o BBB 10 foi necessário para ela se "reorganizar"

Uma nova mulher! É assim como Lia Khey (42) se descreve quase 15 anos depois de sua passagem pelo BBB 10. Artista plástica autodidata, ela teve a vida completamente mudada e hoje tem vivido uma trajetória de reconhecimento em diversos setores de sua vida. Em entrevista à CARAS Brasil, a ex-BBB abriu um pouco a intimidade e detalhou como o reality global lhe deu oportunidades de se transformar.

"Quando a gente saía do BBB ele era hype, mas ele não era como hoje. As pessoas hoje têm muito interesse na figura do Big Brother, mas principalmente por seguidores, é uma moeda de troca muito rápida", relembra ela, sobre como sente mudanças na relação que as pessoas têm com ex-BBBs.

Formada em artes cênicas, a ex-dançarina agora também trabalha como artista plástica. Em seu currículo tem projetos que rodaram o mundo e obras de escultura têxtil que marcaram capas de revistas, além de fazer parte da decoração de diversos famosos como Sharon Menezes e Tiago Abravanel.

Recentemente, Lia foi a responsável por fazer o cenário do show de Daniela Mercury e Gabriel Mercury, em São Paulo. Para a artista, conseguir sobreviver com sua arte tem sido algo significativo depois dela ter passado anos sem saber de fato os rumos que deveria tomar em sua vida.

"Eu acho que a coisa mais bonita hoje na minha vida de aprendizado, é que eu, enquanto mulher preta, periférica, consigo olhar e ver que eu tenho um futuro como profissional que depende de mim e, que principalmente, eu posso ajudar outras mulheres", disse ela, que reforça que o BBB foi importante para ela se reorganizar

"O Big Brother ele me coloca nesse lugar [de incerteza da carreira], ele me dá a chance de me desorganizar para mim reorganizar", declara Lia, que completa: "eu ainda não tinha me encontrado enquanto ser".

VIROU MEME 10 ANOS DEPOIS

Distante do cenário do mundo dos famosos por algum tempo, Lia aos poucos tem retornado às mídias por conta do resgate de registros do BBB 10. Suas reações, gírias e frases passaram a virar memes entre os jovens, que têm compartilhado incansavelmente sua imagem nas redes sociais.

"Confesso que é um barato ser meme, estou super empolgada. Estão me usando horrores na internet e essa época do ano eu recebo bastante carinho, essa onda também reverbera na minha vida", disse ela, que ficou em quarto lugar no BBB 10.

Apesar de não ter chegado na final, o reconhecimento do público dez anos depois é como uma "reparação histórica" para a artista, que tem se divertido com as interações dos internautas. "Eu amo, eu adoro. Eu acredito até que seja uma reparação histórica", afirma.

"Em nenhum momento eu me sinto depreciada, muito pelo contrário, porque eles [os memes] sempre são usados por pessoas que, na verdade, estão me enaltecendo enquanto o personagem do Big Brother".

Mas se engana quem pensa que tudo apenas termina no divertimento. Segundo a paulistana, os memes têm sido fundamentais para ela fechar contratos e manter ela ainda mais em evidência. "Eu fico muito feliz, até tenho trabalhado por causa de meme, porque o Big Brother ainda me rende frutos, não só financeiros, mas também dentro da minha jornada pessoal", declara.

