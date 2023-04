Ex-BBB Gustavo revela o que teria feito de diferente no término com Key Alves: 'Teria protegido'

Ex-BBB Gustavo abre o jogo sobre a repercussão do fim do relacionamento com a ex-BBB Key Alves: 'Não imaginava'

O fazendeiro e ex-BBB Gustavo comentou sobre o término do seu relacionamento com a ex-BBB Key Alves, que deu o que falar nas redes sociais. Os dois viveram um romance dentro do reality show, mas a relação chegou ao fim há poucos dias. Inclusive, ela disse que a separação não foi amigável. Agora, o rapaz comentou o que teria feito de diferente ao decidir terminar a relação com ela.

"Eu saí do BBB totalmente sem noção de nada. Não tinha ideia do tamanho das torcidas, do amor gigante deles. Não imaginava que eu pudesse causar dor pra eles (fãs do casal), sabe? Nunca tive essa intenção. Eu teria tido bem mais cuidado no término com a Key. Teria a protegido mais e tentaria, com certeza, amenizar os conflitos", disse ele ao site Gshow.

Além disso, ele comentou sobre como anda o clima com Key após a separação. "Agora está tudo bem. Eu quero muito continuar tendo um bom convívio com a Key. Ela é uma mulher muito forte e querida, e só nós sabemos o que passamos lá dentro. Foi importante demais para mim e quero ser grato pra sempre", declarou.

Key Alves diz que Gustavo é sua alma gêmea

Há pouco tempo, Key Alves comentou sobre o fim do namoro com Gustavo e comentou sobre a proximidade deles. "Fui pega totalmente de surpresa, afinal foi nossa primeira conversa após todos os meus confinamentos. Acreditei de verdade na gente. Acho até hoje que ele minha alma gêmea e falo isso para todo mundo. Ele é o cara que eu amei, confiei e acreditei, tudo isso em poucos dias. Fiquei muito abalada", disse ela em entrevista para a repórter Kellen Rodrigues da Vogue.

"Está sendo difícil porque esse é o assunto mais falado do momento, então quando saio é a primeira coisa que me perguntam. Não vou ser hipócrita de sair falando que estou bem. O término me destruiu, sim. Foi muito triste. A gente viveu 24 horas juntos, e terminar com um aperto de mão foi complicado para mim", desabafou.

Questionada sobre uma possível volta do casal do BBB 23, Key foi sincera e respondeu: "Sinto dentro de mim que ainda não acabou. Não sei o que vai acontecer daqui para a frente, mas acredito que daqui a um tempo a gente vai conversar de novo, pelo menos tentar ser amigo. Agora não dá. Acredito que daqui um tempo a gente volta a se falar, eu realmente amo ele", declarou ela.