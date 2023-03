Ex-BBB Flay relembra assédio sofrido no BBB21 e critica atitudes de MC Guimê

Flay também prestou apoio a Lexa, esposa do cantor

A ex-BBB, Flay se manifestou seu apoio a Lexa após as atitudes de MC Guimê na festa do BBB 23 da última quarta-feira (15), em que o funkeiro passou a mão no corpo da mexicana Dania Mendez e deu tapa no bumbum da atriz Bruna Griphao.

A artista relembrou em seu Twitter o momento em que, enquanto participava do BBB 20, Petrix Barbosa "sarrou" suas partes íntimas na cabeça de dela, que estava sentada no chão da sala. Na casa, o ginasta também "balançou" os seios de Bianca Andrade, ex do atual participante Fred. Ele prestou depoimento na Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (DEAM), em Jacarepaguá (RJ), na mesma semana em que foi eliminado, com 80% dos votos.

"Em meio a tantos sentimentos e gatilhos, me solidarizo com a dor de Lexa e Dania, que neste momento pode até nem estar ciente do que sofreu, assim como aconteceu comigo na época que só fiquei ciente aqui fora quando vi as imagens. Todas nós estamos sentindo com e por vocês", escreveu Flay.

Internautas acusam cantor de assédio

A festa do líder de MC Guimê está dando o que falar nas redes sociais nesta quinta-feira, 16. Isso porque, o cantor, casado com Lexa, acabou tendo uma atitude inesperada: uma mão boba na mexicana Dania Mendez.

Durante a festa o funkeiro chegou a ser avisado pela colega que estava passando do ponto: “Olha pra mim! Você está passando do ponto!”, alertou a atriz Bruna Griphao ao brother tentando impedir que ele continuasse com o comportamento. Em resposta ele falou um palavrão: “F*da-se!”

Por ter feito o ato sem o consentimento da estrangeira, muita gente vem comentando que a atitude é assédio e que por isso, ele deveria ser expulso da casa. "Gente, o que o Guimê está fazendo tem nome e é assédio", disse uma telespectadora.

Mais gente ficou inconformada com a situação de Dania na casa. "É sério que a Globo vai passar pano pra assédio? E se fossem Alface e Black no lugar de Guimê e Sapato? A Dania nunca mais vai querer pisar no Brasil", questionaram.