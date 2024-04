Ex-BBB Anny aparece com a boca inchada e explica o que aconteceu

Ex-BBB Deniziane, a Anny, surpreendeu ao aparecer com a boca inchada nas redes sociais e contou o que aconteceu com seu rosto

A ex-BBB Deniziane, a Anny, surpreendeu ao mostrar que acordou com a boca inchada. Nos stories do Instagram, ela contou que sofreu uma reação alérgica ao tomar uma taça de vinho durante o jantar de quinta-feira, 18.

“Deixa eu contar uma fofoca para vocês: eu tenho alergia à álcool. Ontem eu bebi uma taça de vinho no restaurante, olha como está minha boca. Eu fico toda inchada, sem ar e dá manchas aqui no peito. Ontem não deu nada disso, mas olha como acordou minha boca, vou passar uma maquiagem para disfarçar”, disse ela.

Então, ela explicou que a reação não aconteceu no BBB 24. "Vocês estão falando aqui: ‘Ah Anny, você está falando que tem alergia à álcool, mas lá na casa você bebia’. Eu bebia, mas eu não bebia muito. Na hora que eu via que estava atacando, eu parava. Até porque eu não falei que eu tinha alergia. Lá nunca atacou, graças a Deus", declarou.

Por fim, ela ainda contou o que mais gostava na casa do Big Brother. "O que eu mais gostei foram as festas, eram duas festas por semana e uma com cantor de fora. Uma experiência que a gente nunca vai viver", comentou.

Anny falou de Matteus

Após a grande final do BBB 24, Deniziane, a Anny, foi para a festa da produção do reality show no Rio de Janeiro e encontrou a imprensa na porta do local. Lá, ela comentou sobre o affair que teve com Matteus no início do reality show - já que agora ele está ficando com Isabelle.

Ela foi questionada se está arrependida de ter ficado com ele no programa e abriu o jogo. "Não tem como me arrepender sem saber o futuro. Eu agi com o que eu sentia naquele momento. Não tenho nenhuma rixa com ela [Isabelle] e nem com ele. Não me pronunciei antes para não atrapalhar o jogo do dois", disse ela ao portal Leo Dias.

Então, ela ainda disse que não teve tempo de conversar com Matteus. "Cumprimentei eles e ainda não tivemos tempo de conversar", afirmou.