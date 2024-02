Ex-BBB Ana Paula dá dicas para Rodriguinho superar cancelamento: "Muita terapia"

Ana Paula, do BBB 18, já passou pela experiência do cancelamento. Em entrevista à CARAS Brasil, a influenciadora opina sobre a eliminação de Rodriguinho e dá conselhos para o cantor recomeçar

Terceira eliminada do Big Brother Brasil 18, Ana Paula Costa (29), a "bruxinha", já passou pela experiência do cancelamento. Hoje influenciadora digital, ela deixou a competição pelo prêmio milionário, com 89,58% dos votos em um Paredão triplo contra Paula Amorim (35) e a dupla Ana Clara (26) e Ayrton (61). Na última terça-feira, 27, Rodriguinho (46), viveu mesma experiência. Ele foi eliminado do BBB 24 em uma disputa contra Lucas Henrique (29) e Fernanda (32), com 78,23%. Em entrevista à CARAS Brasil, a ex-BBB dá dicas para o cantor superar a rejeição do público fora do confinamento e fala sobre Karol Conká (38).

"Muita terapia! Ninguém tá preparado para ser rejeitado. E o BBB te proporciona isso. É um choque de realidade. Em nossas vidas apenas vivemos, não somos estimulados a repensar em cada ação dos nossos dias e ali tudo é avaliado e tem um veredito. E você se deparar com o fato das pessoas te acharam o vilão, é um trauma muito grande. Pois ninguém é o vilão da sua própria história", afirma.

Ana Paula deixou a sua edição com rótulo de vilã. Apesar de não ter protagonizado falas problemáticas, a influenciadora não agradou parte do público e caiu em uma berlinda contra dois adversários considerados favoritos. Atualmente, ela deu a volta por cima e faz sucesso com vídeos de humor.

"Nós agimos achando que estamos fazendo o certo, se deparar com milhões de pessoas te mostrando todos os seus erros e traços da sua personalidade que talvez você nem saiba que tenha, é uma loucura. Agora o Rodriguinho tem se cercar das pessoas que amam ele de verdade. Entender seus erros e aprender com isso. É o que resta para quem foi uma vilão. Quanto antes ele fazer isso, menor será seu sofrimento", acredita.

A "bruxinha", como ficou carinhosamente famosa pelos fãs, acredita que a eliminação com rejeição recorde de Karol Conká (99,17%) do BBB 21 não se compara com o número de votos que Rodriguinho, considerado o vilão, recebeu no BBB 24.

"A Karol Conka foi uma caso a parte. Não acredito que suas ações no jogo se equiparem a ela. Por isso acho essa diferença válida e normal. Rodriguinho é o Rodriguinho, a Karol é a Karol", opina.

A ex-BBB reflete sobre a participação do ex-Travessos no reality show. O cantor causou controvérsias ao ameaçar agredir Davi (21) e falar sobre o corpo de Yasmin Brunet (35), o que dividiu opiniões do público.

"Nos seres humanos temos a ideia erronia de que vai dar tudo certo. Não tem ninguém que entra num reality achando que vai se dar mal. Justamente porque não compreendemos não somos perfeitos. Todos temos um lado sombra, que pode ser que as pessoas não gostem. E os artistas já cultivam uma admiração do público. Quando descobrimos que de perto ninguém é normal, a decepção é enorme. Quando os participantes de reality entenderem que nem todos os participantes se dão bem, e que sim, você pode ser um deles. Muita coisa iria mudar", conclui.