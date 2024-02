Ex-BBB afirma que meme prejudicou sua carreira: "Pensam que parei no tempo”

A ex-BBB Solange Vega foi eternizada por sua versão de "We Are The World" dentro da casa, e afirma sofrer consequências do meme até hoje

Ex-participante do BBB 4, Solange Vega foi uma das primeiras pessoas a se tornar meme no Brasil. Ela foi eternizada no reality show da Globo pelo "Iarnuou", quando criou a própria versão do clássico ‘We Are The World’.

Em entrevista recente à revista Quem, a atriz relembrou o sucesso causado pela sua participação no Big Brother Brasil. “Foi maravilhoso na época! Fiz varias presenças VIP cantando a música e tive que fazer até um repertório com várias músicas diferentes para atender o meu público”, disse.

Embora lide de forma bem humorada com os memes que até hoje ressurgem na web, a ex-BBB afirmou que ainda é alvo de preconceito. “Naquela época, eu era uma Sol. Hoje, eu sou uma outra Sol. A essência ainda continua, mas a pessoas ainda se baseiam em um preconceito bobo da minha história e sem conhecimento. Por causa do Iarnuou, muitas pensam que parei no tempo”, desabafou.

Segundo Sol, sua carreira artística foi prejudicada justamente por conta do meme em questão. “Não me considero bem-sucedida por causa desses preconceitos que falei. Sou atriz, estudei muito para me formar e continuo estudando. Fiz varias peças, filmes independentes e cheguei a fazer até uma série da Globo que não me deu visibilidade, mas aprendi muito como atriz”, declarou a ex-BBB.

Ela ainda reforçou a sensação de que parte do público do programa ainda enxergue sua imagem em 2004, sem considerar mudanças e amadurecimento vindos com o tempo. "Não que eu me sinta presa à Sol Iarnuou, mas as pessoas me prenderam no passado, acham que minha vida parou ali", iniciou. "Teve uma fase que eu nem gostava que falassem sobre o Iarnuou, mas foi uma fase rápida. Eu já superei, brinco, faço vídeo...", explicou.

Tiago Leifert opina sobre o BBB e afirma que o reality está muito longo

Em janeiro deste ano, o apresentador Tiago Leifert afirmou que não concorda com o número de episódios do Big Brother Brasil 24 e também das edições anteriores. O jornalista, que comandou o reality show de 2017 a 2021, disse qual é a quantidade ideal na opinião dele em sua participação no canal 3 na Área, do YouTube.

“Eu acho que o ideal é o BBB ter 80 episódios. Se a gente perceber, lá no episódio 50, que está legal, estica para 90 ou pode chegar até no 100, o que acho muito. Nos últimos anos, foram 100 episódios, o que acho bastante arriscado, por isso acho 80 são ideais”, confessou.