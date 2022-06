Ex- BBB 22 Natália e Jessilane se reencontram em vídeo

Natália Deodato e Jessilane Alves se abraçaram ao se encontraram em novo vídeo publicado nas redes sociais

CARAS Digital Publicado em 20/06/2022, às 19h31

Nesta segunda-feira, 20, a ex-BBB Jessilane Alves publicou em seu Instagram um vídeo reencontrando a amiga Natália Deodato.

As participantes do BBB 22 se abraçaram no vídeo que terminava com uma foto das duas durante uma festa na casa mais vigiada do Brasil.

Na legenda da postagem, Jessi escreveu: “Voltando no tempo com ela, Natália Deodato. Bem meiguinhas e fofinhas”.

Os fãs das ex- Sisters adoraram a postagem! “Lindas”, comentou um seguidor. E outra fã elogiou: “Maravilhosas”.

