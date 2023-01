Eslô Marques revela opinião polêmica sobre participantes do BBB 23: “Não curti muito”

A ex-sister Eslô Marques abriu seu coração sobre a nova edição do BBB e deu um conselho para os brothers

Não agradou! Eslô Marques (26) já declarou em várias ocasiões que além de ser uma ex-participante, é fã de carteirinha do BBB, mas parece que a ex-sister não está curtindo muito essa edição. Em entrevista à revista Contigo, a modelo contou o que está achando dos novos integrantes e inclusive, fez sugestões aos brothers.

A morena revelou que alguns participantes do novo elenco ainda não conquistaram seu coração, mas que pode ser questão de tempo: “Tem pessoas que não curti muito algumas atitudes, falas, perfis, outras que gostei mais”, confessou. “Mas acho que está no início ainda, por experiência própria, acho que está muito cedo pra torcer pra alguém, quero conhecê-los um pouco melhor”, disse.

Namorada de Lucas Bissoli (32), com quem viveu meses intensos no BBB 22, Eslovênia também contou que não finge costume e assiste ao programa mesmo após a sua participação: “É quase impossível não acompanhar, a galera comenta muito sobre, as redes sociais giram em torno disso e eu sou uma grande fã do programa então é completamente inevitável não acompanhar”, entregou.

Eslovênia ainda deixou um recado para os novos brothers e participantes futuros: “Quanto mais autêntico você for, mais você vai conseguir conquistar o público”, disse com carinho, e complementou: "Autenticidade é sempre o conselho que eu daria para qualquer pessoa que vá viver aquele programa. Faça o que você quiser, seja você!”, aconselhou.

Eslô Marques fala sobre reforma do quarto Lollipop: "Tomara que tenham jogado sal grosso

Lembra dele? O quarto Lollipop foi polêmico na edição passada, já que todos os integrantes foram eliminados pelo público em sequência, inclusive a ex-BBB Eslô Marques. Ao ver a nova a nova decoração do quarto, que agora tem uma temática de deserto, Eslô brincou com a maldição do Lollipop: "Tomara que tenham jogado sal grosso”, comentou com bom-humor.