Emilly Araújo, campeã do BBB 17, elogia discurso de Tadeu sobre relacionamento abusivo

Emilly Araújo, que sofreu agressões no BBB 17, elogiou o alerta de Tadeu Schmidt sobre a relação entre Bruna e Gabriel

A declaração de Tadeu Schmidt (48) no último domingo, 23, deu o que falar! Nas redes sociais, a campeã do BBB 17, Emilly Araújo (26), que sofreu agressões físicas e psicológicas durante o reality, elogiou o apresentador do BBB 23, que quebrou o protocolo do programa para fazer um alerta em rede nacional sobre o relacionamento abusivo entre Bruna Griphao (23) e Gabriel (24).

Além de parabenizar o programa, Emilly alfinetou a conduta da Globo na época em que sofreu a agressão e fez um desabafo sobre os danos psicológicos que o episódio gerou: “Parabéns, Globo, por fazerem o que deveriam ter feito em 2017. Assim a Bruna não precisa passar por mais de quatro anos de terapia para tentar superar as agressões psicológicas e físicas como eu”, escreveu no Twitter.

Nos stories, Emilly publicou prints de alguns internautas a acusando de ser interesseira e rebateu os comentários: “Se alguém não gostava de atitudes imaturas que tive na época tudo bem eu entendo, mas aprendi que nada justifica isso aqui”, escreveu com imagens das agressões e complementou: “Tudo isso poderia ter sido evitado sim… Eu rezo para que nenhum reality permita isso acontecer novamente! Que a mulher seja protegida e amparada como deve ser”, declarou.

Emilly teve um relacionamento com o médico Marcos Harter (43) e na época, o casal protagonizou cenas de violência física e psicológica, que foram ao ar: a sister, que tinha 19 anos no ocorrido, foi pressionada na parede e teve seus braços apertados por Marcos, que foi expulso pelo programa após a produção constatar a agressão. Posteriormente, o médico chegou a mover uma ação contra a Globo, mas perdeu o processo.

Tadeu Schmidt dá lição sobre relacionamento de Bruna e Gabriel

O apresentador do BBB 23, Tadeu Schmidt usou seu tempo ao vivo para fazer um alerta para Bruna e Gabriel na noite do último domingo, 22. No discurso inédito, Tadeu revelou algumas declarações dos próprios brothers sobre o relacionamento e deu um recado claro: “Vocês estão percebendo que tem alguma coisa errada? Eu estou aqui para fazer um alerta antes que seja tarde”, disse.