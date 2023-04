Em sua casa, Tadeu Schmidt mostra como faz discurso do eliminado: ''Algum recado?''

Apresentador Tadeu Schmidt mostra como escreve discurso de paredão para o BBB 23 e pede ajuda dos internautas

O apresentador Tadeu Schmidt (48) já está preparando suas palavras para o discurso do eliminado desta noite de terça-feira, 04, no décimo segundo Paredão do BBB 23. Em sua rede social, o jornalista compartilhou o momento escrevendo e até pediu ajuda para os fãs do reality.

Sentado em uma das poltronas luxuosas de suas casa no Rio de Janeiro, o global surgiu com um computador na mão e revelou digitar seu texto no local. Confortável no assento, o apresentador abriu para os internautas deixarem ideias do que gostariam de falar para os emparedados.

"Trabalhando no discurso de hoje… Algum recado pra alguma das emparedadas?", disse Tadeu Schmidt ao mostrar o momento elaborando o seu tão famoso discurso para Amanda, Domitila, Marvvila e Larissa.

Nos comentários da publicação, os fãs do programa aproveitaram para opinarem. "Larissa teve a segunda chance e se perdeu", disse uma. "Vem ser planta aqui fora", sugeriram outros.

Veja a foto de Tadeu Schimidt fazendo o discurso para o Paredão:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Tadeu Schmidt (@tadeuschmidt)

Larissa vê mensagem em discurso de Tadeu Schmidt: ''Uma indireta''

Durante o Paredão desta terça-feira, 28, o apresentador Tadeu Schmidt fez mais um de seus discursos reflexivos para avisar a eliminação de Gabriel Santana. Suas palavras acabaram soando até como indireta para quem não estava na berlinda, a repescada Larissa então viu "dicas" do comunicador para ela e suas aliadas.

Ao ouvir o jornalista falar sobre erros, a professora de Educação Física logo entendeu que seria uma mensagem dele para elas indicarem Domitila ao Paredão. Visto que, desde que retornou à casa, a educadora só relembra as falas da miss sobre ela.

"Ele tá falando: voltou duas pessoas, com um monte de informações, teve muito erro e tal, mas tem erros que são maiores que os outros", comentou Larissa enxergando a possível mensagem para ela colocar a adversária na berlinda.

Bruna Griphao também se sentiu intimida, já que ela estava no Paredão. "Direcionou pra mim: do tipo a Bruna errou, mas talvez ela não tinha tido um erro tão serio assim", comentou a atriz.

"É uma indireta, porque tem coisas, porque a gente falou muito disso aqui", disparou Larissa vendo muito sentido nas palavras. "É o momento de colocar a Domitila, justamente por isso", declarou Bruna e Aline Wirley também apoiou.

Na conversa sobre indicar Domitila ao Paredão, Amanda acabou se estressando com Larissa e as duas tiveram uma discussão sobre o jogo.

Veja: