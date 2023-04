BBB 23: Após Jogo da Discórdia, Domitila dispara: ''A partir de agora vou jogar solo''

Domitila comenta com Marvvila sobre ter sido chamada por Aline Wirley no Jogo da Discórdia e revela mudança de estratégia no BBB 23

Após o Jogo da Discórdia na noite de segunda-feira, 03, durante a madrugada na casa do BBB 23, Domitila Barros e Marvvila repercutiram a dinâmica.

A ativista social comentou sobre ter sido chamada por Aline Wirley e disse que já tinha conversado com a cantora após a formação do paredão no último domingo, 02, quando foi indicada pela líder da semana para décima segunda berlinda, que disputa com Amanda, Larissa e Marvvila.

"Se eu fazendo o bom, tô levando patada, vou fazer o ruim, velho", disse a Miss Alemanha. "Foi por isso que ontem eu tive aquela conversa no quarto e disse 'eu entendo, eu respeito'. Não vai mudar nada, cada um faz o que quiser. Agora, a partir de amanhã eu vou jogar solo", acrescentou a ativista.

Domitila, então, afirmou para Marvvila que elas podem conversar sobre o jogo e até jogarem juntas, mas falou que não que ser "escudo" de ninguém. "Eu gosto do Facinho. Se uma pessoa não vota na Amanda mas vota no Facinho e espera que eu me posicione contra o Facinho, mas a Amanda tá votando em mim, então, cada um por si e Deus por todos. Você não vota na Amanda e eu não voto no Facinho e tá tudo bem", explicou a sister. "Você tá mais que certa", concordou Marvvila.

"Todo mundo tem o direito de fazer o que quer? Eu também tenho. E, pra mim, significa que a partir de agora vou jogar solo", ressaltou Domitila.

BBB 23: Marvvila ganha poder durante Jogo da Discórdia

Na noite de segunda-feira, 3, o Jogo da Discórdia deu um poder especial para um dos participantes do BBB 23. Logo no início da dinâmica, o apresentador Tadeu Schmidt revelou a novidade da semana: um participante iria ganhar um poder para usar na formação do próximo paredão. E a sortuda foi Marvvila.

Durante o Jogo da Discórdia, os participantes jogaram o Tiro, Porrada e Bomba e tiveram que dizer os defeitos uns dos outros. No começo do jogo, eles fizeram um sorteio na ordem que cada iria falar. Um de cada vez, eles falaram sobre os rivais, que levaram disparos de fumaça ou de tinta.

Os participantes foram sendo eliminados quando eram chamados duas vezes para ouvir seus defeitos. Assim, o participante que restasse no jogo ganharia o prêmio.