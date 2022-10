Eliezer e Rodrigo Mussi se encontram em jantar com Arthur Aguiar: “Foi incrível”

Os participantes do BBB 22 Eliezer e Rodrigo Mussi saíram para um jantar com o campeão da edição deste ano do reality Arthur Aguiar

Na noite da última sexta-feira, 14, um encontro muito especial aconteceu! Os participantes do BBB 22 Eliezere Rodrigo Mussi se encontraram com Arthur Aguiar em um jantar.

O namorado de Viih Tube e o segundo eliminado desta edição do reality compartilharam no Instagram uma foto ao lado do ex-marido de Maira Cardi.

“Saiuu nosso jantar!!! Como eu e o Eli somos muito Fifi, já imaginam né”, escreveu Rodrigo Mussi na legenda da publicação.

Nos comentários, Arthur Aguiar se pronunciou sobre o encontro e confirmou que não faltou fofoca no jantar: “Foi INCRÍVEL!!! Por mais noites assim!!! Não faltou histórias e risadas”.

Os fãs do trio adoraram o encontro dos ex-BBBs e rasgaram elogios nos comentários da foto! “Desde o início meus três preferidos, que satisfação vê-los juntos”, escreveu uma fã. E outra seguidora comentou: “Os mais lindos do BBB 22”.

Repercussão!

Em uma publicação do perfil Gina Indelicada repercutindo o encontro, a ex-esposa de Arthur, Maira Cardi foi acusada de proibir o vencedor do BBB 22 de ver amigos e colegas.

Porém, a influenciadora negou as acusações ao rebater: “Aí que preguiça desse pensamento tão pequeno! Enquanto Arthur ainda estava lá dentro eu falei com o Rodrigo, nos encontramos e batemos papo no desfile da GKAY e amei ele, assim que Arthur ganhou falei com Eliezer e Arthur chegou a chamar ele para vir aqui em casa para almoçar!"