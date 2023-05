Domitila Barros posa com estampa de onça em vídeo ousado e recebe elogios

A modelo e ex-BBB Domitila Barros posou e fez carão para vídeo ousado em que surgia com look de estampa de onça

Nesta quarta-feira, 31, Domitila Barros (38) deixou seus seguidores babando ao compartilhar em seu Instagram um vídeo ousado. A modelo surgiu esbanjando beleza e sensualidade no clipe em um look inteiro estampado de onça.

Ao som da canção “Needed Me” de Rihanna (35), a Miss Alemanha surgiu fazendo diversas poses com a peça de simulava a pele de uma onça. Com os cabelos soltos, a ex-BBB fez carão para o clipe produzido por Lucas Brando.

“Cheguei Brasil, e meu maior orgulho é ir e voltar e chegar aqui sem precisar ser domada e domesticada... Autenticidade e legado coroados. Cacheadas e debochada”, escreveu a participante do BBB 23 na legenda da postagem.

Nos comentários, alguns ex-BBBs se manifestaram após verem o vídeo de Domitila. O semifinalista do BBB 21, Gil do Vigor (31) escreveu: “Meu Deus, como é perfeita”. E Domitila o respondeu: “AMIGOOO”.

Quem também marcou presença no vídeo da ativista social que morou na Alemanha foi a colega de confinamento do BBB 23, Márvvila (24). A cantora de pagode reagiu à postagem escrevendo: “Que gata”.

Os seguidores de Domitila também adoraram o vídeo e rasgaram elogios nos comentários! “RAWR! Seja bem-vinda, mulher”, comentou uma fã. E Domitila respondeu: “Obrigada”. Outro seguidor escreveu: “Que mulher linda! Seja bem-vinda, nossa leoa”.

Outra admiradora da modelo premiada em Cannes escreveu nos comentários: “Simplesmente esplendida”. E um outro fã adorou o vídeo e comentou: “Tigresa é ela”. Outra seguidora ainda disse: “Não cansa de ser PERFEITA”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Domitila Barros (@domitila_barros)

Polêmica!

Recentemente, Domitila se viu envolvida em uma polêmica com a colega de confinamento do BBB 23, Aline Wirley (41) e seu esposo Igor Rickli (39). Isso porque, a cantora do grupo Rouge e seu marido gravaram um vídeo debochando do festival de Cannes, onde Domitila estava para ser premiada.

Após os stories do casal, a modelo e Miss Alemanha publicou uma foto no tapete vermelho do festival francês de cinema e lançou uma indireta ao casal na legenda da publicação. “E no que isso afeta Domitila Barros?”, escreveu a ex-BBB.

Depois disso, Aline e Igor vieram a público de desculpar após toda a comoção causada nas redes sociais. No vídeo gravado pelo casal, eles afirmavam que apenas se tratava de uma piada interna entre eles.