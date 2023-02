De Thelminha a Jean Wyllys: Conheça vencedores do BBB que transformaram suas histórias em livro

Thelma Assis e Jean Wyllys decidiram escrever livros após participar do BBB e saírem vitoriosos

Ao longo das 23 edições do Big Brother Brasil, muitos dos ex-confinados aproveitam de suas experiências na casa mais vigiada do país para continuar trabalhando e fazendo sucesso. Alguns dos vencedores do reality da Globo até decidiram transformar suas histórias em livros, para que os fãs do programa saibam ainda mais sobre as trajetórias individuais de cada um.

Uma delas foi Thelma Assis, médica campeã da 20ª edição do BBB. Ela esteve na primeira temporada em que a emissora decidiu misturar famosos e anônimos, e fazia parte do grupo Pipoca. Após se tornar a campeã da competição, ela decidiu escrever um livro sobre sua vivência, intitulado Querer, Poder, Vencer.

O projeto foi lançado em outubro de 2021, mais de um ano após a participação da profissional da área da saúde no reality show. O livro é descrito como "um retrato íntimo e honesto sobre uma mulher que inspira e nos instiga a buscarmos o nosso espaço no mundo".

"A minha existência é uma resistência. Tudo o que eu vivi como mulher negra são experiências com que as pessoas podem se identificar. Ou, na verdade, com que já se identificaram", diz um trecho do livro, que conta com mais de 300 páginas.

Jean Wyllys, campeão da 5ª edição do Big Brother Brasil, também decidiu escrever um livro. Diferente de Thelma, ele optou por falar sobre sua profissão e vivência política. Após deixar o programa, o também professor univeristário se dedicou a afazeres políticos e se tornou deputado federal.

Intitulado Tempo Bom, Tempo Ruim: Identidades, Políticas e Afetos, o livro se enquadra como uma biografia e foi lançado no ano de 2014, quase 10 anos após o ex-BBB se tornar campeão com 55% dos votos do público, em 2005.

"Jean Wyllys, escolhido como o melhor deputado federal do Brasil em 2013, escreve sobre minorias, as manifestações de junho, homofobia, política e maconha", diz a descrição do projeto. Além deles, outros nomes como Gil do Vigor, Fernando Fernandes e Viih Tube também escreveram livros após deixar o confinamento.