Big Brother Brasil: 12 livros escritos por ex-participantes que você precisa conhecer

A 23ª edição do reality show mais vigiado do Brasil, o Big Brother Brasil, começa hoje, 16 de janeiro de 2023. E se você sempre foi um fã do programa, você com certeza irá querer entrar no clima dessa nova fase do BBB. Para isso, nós trouxemos 12 livros incríveis escritos por ex-BBBs para você conhecer e adicionar à sua lista de leitura.

Confira:

1. Inquebrável, de Fernando Fernandes (BBB 2): https://amzn.to/3knatZm