De pagode a sertanejo: saiba quais serão as atrações da festa do BBB nesta sexta

Festa do BBB vai trazer nomes de peso da música para agitar a noite desta sexta feira

As festas do Big Brother Brasil, na Globo, são conhecidas por abusar da criatividade nos temas e trazer nomes de peso da música para agitar a noite. Nesta sexta, 3 , não vai ser diferente. Com trilha sonora variada, as atrações vão montar o line-up da noite vão do pagode ao sertanejo.

Simone Mendes (38) vai estrear show de carreira solo na festa. A cantora, que fazia dupla com sua irmã Simaria (40) até o ano passado, retorna aos palcos da casa, pela primeira vez sozinha, para cantar sucessos aos competidores.

Além da sertaneja, Felipe Araújo (27) também vai agitar a noite em sua primeira apresentação presencial no programa. O cantor e compositor é um dos grandes nomes da música do momento e lançou novo álbum recentemente.

Para fechar o line-up, o grupo musical Menos é Mais vai encher a festa de pagode e animar os participantes e os telespectadores na noite de sexta. A banda de cinco integrantes tem quase quatro anos de estrada e se considera promessa do gênero musical no Brasil.

Simone Mendes será umas das atrações musicais na festa do BBB (Reprodução/Instagram)

DECORAÇÃO E DRINKS

Para receber as estrelas, a casa mais vigiada do Brasil vai contar com uma decoração caprichada. A festa, que traz a proposta de imergir os brothers e as sisters em um festival de música, terá várias decorações criativas para os participantes se divertirem.

De óculos luminosos a leques, os objetos poderão ser usados durante a festa, contribuindo para fotos temáticas nos sets especiais. Além disso, os participantes também poderão brincar de apresentadores por uma noite, graças ao estúdio fake que será montado na casa. Uma tela exibirá os melhores momentos dos shows, enquanto um simulador de giroscópio, instalado no gramado da casa, entretém os participantes.

No bar, os competidores poderão experimentar receitas variadas de drinks, para animar a festa. Eles estarão vestidos com roupas monocromáticas, figurino elaborado especialmente para a temática. Com shows imperdíveis e tema intrigante, a noite de sexta-feira promete dar o que falar entre os telespectadores.