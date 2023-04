Dania Mendez desabafa após sofrer ataques de fãs de sister do BBB23

Mexicana Dania Mendez revela que está sendo atacada nas redes sociais por conta de uma das finalistas do BBB23

A mexicana Dania Mendez (31) fez um desabafo durante uma live em suas redes sociais nesta terça-feira, 25. Ex-participante do reality ‘La Casa de Los Famosos', ela contou que está recebendo ataques na web. A morena ainda revelou que as mensagens estão relacionadas aos fãs da sister do BBB23, Amanda Meirelles (32).

Durante o bate-papo ao vivo, Dania, que ficou apenas 48 horas em intercâmbio no BBB, lamentou os ataques: “Muita gente começou a me atacar por conta da Amanda. E Amanda é uma menina com quem vou com boas lembranças, como Aline e Bruna”, ela declarou afastando qualquer desavença com a médica e as outras finalistas do reality.

A mexicana ainda opinou sobre a final do BBB, mas revelou que não tem uma sister favorita para vencer a disputa: “E desejo o melhor para as três com quem conheci, com que consegui conversar um pouco e aproveitá-las. Bom, vamos torcer para que vença a melhor”, ela concluiu.

INFO | Dania fala sobre os at@qu3s que vem recebendo dos fãs da Amanda. pic.twitter.com/6AFUxmEA1t — Dania Mendez Brasil | Fan Account (@daniamendezbr) April 25, 2023

Vale lembrar que o lutador Antônio Cara de Sapato Jr, um dos principais aliados da médica no reality, foi expulso após ser acusado de importunar sexualmente a mexicana durante sua breve estadia no reality brasileiro, assim como aconteceu com o músico MC Guimê, que também foi expulso do BBB23.

Dania Mendez revela se já falou com Cara de Sapato:

Dania Mendez surpreendeu ao falar sobre o lutador e ex-BBB Cara de Sapato em uma live com seus fãs nas redes sociais. Ela foi questionada se já falou com ele após o reality show, mas ela negou e relembrou a situação: “Não tenho falado com Sapato. Acho que já questões muito sensíveis. Eu, no final do dia, por dentro não sabia como tudo havia sido ampliado aqui fora. E foi algo forte”, Dania explicou.