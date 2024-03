Com saudades de Ana Furtado, Boninho foge da rotina e propõe jantar à amada

Diretor do Big Brother Brasil, Boninho fugiu da rotina nesta segunda-feira, 11, para matar as saudades de Ana Furtado em um jantar romântico

Nesta segunda-feira, 11, Boninho levou Ana Furtado para um almoço romântico após sua esposa voltar de uma viagem a trabalho. O diretor do Big Brother Brasil compartilhou que sentiu saudades da amada e, por esse motivo, decidiu fugir da rotina.

"Já estou no Rio [de Janeiro] com o meu amor", compartilhou Ana em seu Instagram enquanto passeava no shopping com Boninho. "Morri de saudade. Eu não aguento mais ficar do que cinco segundos longe dessa mulher", declarou o diretor do reality show da TV Globo.

"Gente, foi muito fofo. Cheguei em casa do aeroporto e ele falou assim: 'Quem almoçar comigo?'. Eu falei: 'Em plena segunda?'", compartilhou a artista. Boninho, então, aproveitou para jogar uma cantada: "Já fiquei com saudade dela só dela tirar a câmera de mim". "Te amo", declarou Ana, aos risos.

Nos cometários, os internautas não economizaram nos elogios para o casal. "Vocês são maravilhosos amo ver vocês assim", escreveu uma seguidora. "Que lindo o amor de vocês, a gente vê o quanto é recíproco", disse outra. "Coisa boa! Felicidades ao casal!", comentou mais uma.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ana Furtado (@aanafurtado)

Boninho revela que recado para Buda foi barrado

Após a repercussão do Almoço do Anjo envolvendo o brother Lucas Henrique, o diretor de TV Boninho dividiu com os telespectadores do BBB 24, da Globo, uma informação inédita dos bastidores. De acordo com o Big Boss, uma mensagem sobre a ausência da esposa do participante seria exibida na casa.

O recado, no entanto, acabou sendo barrado pela produção, que não deixou Boninho colocar mais 'fogo no parquinho'. "Vocês sabem que eu gosto de brincar, e eu tinha preparado um recado pro Buda, mas eu tomei bronca da minha equipe e eles não me deixaram colocar o recado no Anjo. A equipe manda mais que eu", revelou ele.

Na sequência, o marido da atriz e apresentadora Ana Furtado mostrou qual seria o recado exibido ao brother durante o vídeo enviado pela família: "Tentamos contato com Camila, mas ela não quis participar", diz o texto.

Boninho ainda aproveitou o momento para reforçar aos internautas que continuará entregando muito entretenimento aos fãs do reality show. "Perdi a trolagem! Tudo bem! Continuo ligado para infernizar a galera da casa e a gente rir aqui fora!", escreveu ele na legenda da postagem.

Vale lembrar que Lucas Henrique ficou bastante intrigado com o fato da esposa, Camila Moura, não ter aparecido no vídeo do Anjo. Em conversa com alguns brothers do confinamento, o professor de educação física analisou os possíveis motivos para a companheira não ter enviado recado algum.