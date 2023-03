BBB 23: Cezar Black mantém careca desde cedo; entenda o motivo

Cezar Black, do BBB 23, alterna identidade visual entre careca e perucas, e nem mesmo seu cachorro escapou da tendência

Cezar Black (34), do BBB 23, está dando o que falar na casa mais vigiada do Brasil. Além de suas polêmicas, ele também ficou conhecido no programa por seu look marcante. Sem cabelos, o brother mantém a careca como identidade visual há anos e ganhou fama entre os competidores pelo estilo diferenciado, mas também alterna o estilo com perucas, e nem mesmo seu cachorro escapou da tendência.

Cezar Black, que renega seu fios desde o início da fase adulta, não deixou nenhum registro nas redes sociais do cabelo que um dia existiu em sua cabeça. No BBB, o visual do brother até virou brincadeira entre os participantes, mas ele deixou claro que não gosta de relembrar a fase na qual já chegou a ostentar sua cabeleira.

Com apenas 34 anos, Cezar Black já mantém o visual de careca limpa, mas isso não o impede de experimentar novos estilos de cabelo dentro e fora do BBB. Abusando das perucas em festas e no Carnaval, o brother mostrou que não se segura quando se tratam das possibilidades de cabelo, desde que não seja o seu.

Cezar Black gostou tanto da inovação do visual que nem mesmo seu cachorro escapou da tendência. O cão do brother, que é da raça dos pugs, tem uma peruca personalizada, inspirada em um dos personagens de filmes de terror mais famosos do cinema: o Chucky. Durante uma conversa no BBB, ele confessou sua saudades pelo animal e ainda descreveu a fantasia aterrorizante do pet.