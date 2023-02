BBB 23: Cezar Black surge de sunga branca e Bruna Griphao reage: 'Não tem condição!'

Cezar Black ostenta seu corpo musculoso ao aparecer apenas de sunga branca na piscina do BBB 23

O enfermeiro Cezar Black agitou a casa do BBB 23 e as redes sociais nesta sexta-feira, 10, ao aparecer apenas de sunga branca. Em um lindo dia de sol no Rio de Janeiro, ele aproveitou para renovar o bronzeado e ostentar seu corpo musculoso.

O rapaz usou o look ousado de banho na piscina e deixou Bruna Griphao chocada. Entre risos, ela reagiu ao modelito do colega de confinamento. “Olha o Black de sunga branca, gente! Não tem condição! Você faz de propósito, velho”, disse ela. Então, Fred Nicácio brincou: “É pensado, amor! Aquela agonia”.

Bruna completou: “Mano, ele quer que você olhe o bombom. Que agonia. Ele gosta, velho”. Logo depois, Aline Wirley apareceu e também reagiu ao look do amigo. “Mas o que é isso, Black? O que é isso? Gente do céu, que situação”, afirmou.

Cezar Black comprou peruca para seu cachorro

Há poucos dias, Cezar Black revelou que estava com saudade de casa e começou a lembrar de seu cachorrinho. “Dá saudade de casa”, comentou Cezar. Sem hesitar, Cristian provocou: “Quer ir?”. No que o brother respondeu: “Não, tô de boa, é só saudade mesmo”.

Virando para Amanda, o enfermeiro começou a falar do seu cachorrinho. “E a peruca do seu cachorro? Que você falou que ele tem”, questionou a sister. “É ruiva”, revelou. A fantasia do pet de Cezar é inspirada em um dos bonecos mais famosos dos filmes de terror: Chucky. “Sabe a fantasia do Chucky? Que ele fica com a faquinha assim”, comentou o enfermeiro.

“Ele tem a peruquinha ruiva e fica com as orelhinhas de fora”, detalhou. Amanda ainda questionou a raça do pet de Cezar. “Pug”, revelou. “É aquele que fica roncando”, ainda comentou a sister.