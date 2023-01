Casa de Vidro do BBB 20 teve participação de cantor famoso; relembre

No BBB 20 um cantor sertanejo entrou na disputa com anônimos para conseguir uma vaga no reality

A Casa de Vidro do BBB 23 começou nesta terça-feira, 10, e já tem prometido gerar um verdadeiro caos entre os fãs do reality show. A competição entre quatro anônimos por duas vagas na temporada não é algo novo e já foi usado outras cinco vezes na história do programa. No BBB 20, por exemplo, até um cantor famoso chegou a entrar na disputa .

O sertanejo Daniel Caon (29), hoje um dos novos nomes da música sertaneja, tentou uma vaguinha na histórica temporada de 2020. Na época, ele apenas era reconhecido por suas composições no meio artístico e por ter vivido um affair com Rafa Kalimann (29), que acabou se tornando vice-campeã da edição.

Ao ser anunciado pela produção, Daniel confessou que estava solteirão e não pretendia seguir com relacionamentos dentro do programa. Segundo o bonitão, ele estava mesmo era focado em sua carreira.

"Estou muito focado no meu trabalho no momento. Quando estou com alguém, me dedico. Sou muito intenso em tudo que eu faço. No trabalho, no relacionamento...", explicou ele, que estava determinado a entrar com tudo no jogo: "Quero ganhar o prêmio. Vou lá para lutar por ele. Nas provas, eu vou até onde der. Até onde eu aguentar".

Cantor Daniel Caon foi um dos participantes da Casa de Vidro do BBB 20

Em 2021, após conquistar um certo reconhecimento nacional, Daniel lançou um dos grandes hits do ano, Fala Mal de Mim. A faixa conta com a participação de Pedro Sampaio e Wesley Safadão, com quem ele já fez algumas composições de sucesso. Ele também já escreveu músicas para Diego & VictorHugo, Matheus e Kauan, Gustavo Mioto, Gusttavo Lima e Luan Santana.

Apesar da torcida de muitos telespectadores para ele se reencontrar com Rafa dentro da casa, o público optou por escolher Ivy e Daniel. Na época, o compromisso da dupla em desmascarar os participantes machistas da casa fez eles se tornarem os favoritos.