Cara de Sapato faz post enigmático após decisão da justiça

Expulso do BBB 23 por causa de uma acusação, Cara de Sapato faz post enigmático logo depois da justiça tomar uma decisão sobre o caso

O lutador Antônio Cara de Sapato surpreendeu seus seguidores ao fazer um post enigmático nos stories do Instagram no início da noite desta terça-feira, 9. O post dele trouxe uma frase positiva, mas ele não explicou o motivo.

“Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus”, disse ele. Vale destacar que o post dele foi feito quase ao mesmo em que a imprensa nacional divulgou o resultado da decisão da justiça sobre a acusação de importunação sexual com o nome dele e MC Guimê na época em que estava no BBB 23.

Sapato e Guimê foram expulsos do reality show após a acusação envolvendo a mexicana Dania Mendez. Agora, de acordo com o site G1, a Justiça rejeitou a denúncia do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. O caso ainda pode ter recurso.

Os dois tinham sido indiciados pela Delegacia de Atendimento À Mulher e o caso foi encaminhado ao Ministério Público.

Cara de Sapato se pronuncia sobre 'romance secreto' com Amanda Meirelles:

Após a notícia de que teria terminado o romance secreto com a campeã do BBB 23, Amanda Meirelles, o lutador de MMA Antonio Cara de Sapato surgiu indignado nas redes sociais na manhã desta quinta-feira, 10, antes de passar por uma cirurgia no joelho. Pelo stories do Instagram, ele decidiu esclarecer os boatos; confira a declaração.