Cara de Sapato entrega planos após eliminação do BBB 23: 'Novo desafio'

Em entrevista à CARAS Brasil, Cara de Sapato entregou planos para vida pessoal e profissional após o BBB 23

Cara de Sapato (33), do BBB 23, foi eliminado do programa depois de um caso de assédio com a intercambista Dania Mendez (43). Em entrevista à CARAS Brasil, o ex-BBB entregou seus planos para o futuro da sua vida pessoal e profissional após a saída do reality show.

"Eu sabia que isso ia acontecer, que eu iria sair de lá uma pessoa melhor, mais madura, experiente e humanizada, e foi por isso que eu aceitei participar do reality", revelou sobre sua experiência no BBB. Longe da casa mais vigiada do Brasil, Cara de Sapato afirmou que o programa continuará sendo um grande desafio para sua carreira.

Antes de participar do BBB 23, Cara de Sapato era um atleta que não mostrava muito da vida pessoal na internet. Com uma longa jornada no esporte, o ex-UFC decidiu aceitar o convite para o BBB após sofrer sua terceira lesão no joelho.

"Eu sabia que teria que ficar um tempo sem competir. E a competição é uma coisa que me motiva muito; é onde eu encontro o meu lugar de cura, e eu precisava disso, sabe? Viver um novo desafio, viver uma nova experiência. E o Big Brother foi, sem dúvida, um grande desafio", compartilhou.

Cara de Sapato revelou que pretende se mudar para o Brasil, após viver muitos anos nos Estados Unidos. Se dedicando à recuperação de seu joelho para que possa lutar e atrair torcedores para sua carreira no esporte, ele contou que está em busca de boas energias. O lutador quer ficar mais perto das pessoas que torceram por ele no BBB 23, além de se aproximar da sua família.

"Também espero viver mais perto do Brasil, porque estava sentindo muita falta. Eu vivi por muitos anos nos Estados Unidos, mas tenho um amor imenso pelo meu país e sinto muita falta daqui. Então, pretendo ficar mais próximo da minha família e dos meus amigos que moram aqui", explicou.