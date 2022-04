Campeão do BBB 22, Arthur Aguiar encontra fãs e ironiza: ''Cheio de robôs!''

Ex-BBB Arthur Aguiar brincou chamando os fãs de 'robôs', tirando sarro das acusações de sistema de automatização para ganhar o reality

CARAS Digital Publicado em 30/04/2022, às 16h40

O grande campeão do BBB 22, Arthur Aguiar (33) foi ovacionado pelos fãs em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul!

Na madrugada deste sábado, 30, o ator fez questão de atender alguns de seus 'pontinhos de luz' que marcaram presença no local onde estava.

Ao sair do lugar para falar com os fãs, ele disparou: "Cheio de robô na porta!", disse, em tom de ironia, se referindo às acusações de que Maíra Cardi (38) teria contratado sistema de automatização para ele ganhar a votação na final do programa.

O cantor Luan Santana (31) fez um show em sua cidade natal, Campo Grande, e Arthur subiu no palco e cantou ao lado do amigo. Os artistas entoaram Casa Revirada e deixaram a plateia enlouquecida.

Arthur Aguiar reencontra a filha, Sophia, após o BBB 22

Arthur Aguiar viveu um dos momentos mais emocionantes após deixar o confinamento do BBB 22 com o prêmio de R$ 1,5 milhão. O ex-Rebelde finalmente reencontrou a filha, Sophia Aguiar (3), fruto de seu casamento com a coach de emagrecimento Maíra Cardi. "Arthur recebeu uma grande surpresa no palco do Domingão! O que você achou dela, amor?", questionou Maíra. "Achei a coisa mais linda, ela mudou muito! Na hora que ele falou, deu um nó em minha garganta. Meu olho encheu de lágrima. Quando olhei para ela, só pensei: 'Cadê a minha filha de três meses atrás? Passa muito rápido, ela mudou muito, o cabelo está maior. Estou muito feliz e sem saber como agradecer tudo isso que está acontecendo em minha vida", declarou ele.

Confira o momento de Arthur Aguiar com fãs:

Eita que tinha vários robozinhos do Arthur esperando por ele lá em Mato Grosso



| arthuraguiar via Instagram Stories#ArthurAguiar#EstrelaRealityShow#SECAwards#TeamAguiarpic.twitter.com/G0TvgozrHf — QG Arthur Aguiar.(@qgaguiarthur) April 30, 2022