Arthur Aguiar reencontra a filha Sophia após o BBB 22: ''Deu um nó na minha garganta''

Ator Arthur Aguiar, campeão do BBB 22, recebeu surpresa na gravação do 'Domingão com Huck' e babou pela filha, Sophia

CARAS Digital Publicado em 29/04/2022, às 12h29

O ator Arthur Aguiar (33), o grande campeão do BBB 22, viveu um dos momentos mais emocionantes após deixar o confinamento.

Na quinta-feira, 28, o ex-Rebelde finalmente reencontrou a filha, Sophia Aguiar (3), fruto de seu casamento com a coach de emagrecimento Maíra Cardi (38).

Nos Stories do Instagram de Arthur, a empresária compartilhou alguns vídeos em que o artista aparece com a herdeira no colo.

"Arthur recebeu uma grande surpresa no palco do Domingão! O que você achou dela, amor?", questionou ela sobre a participação do ex-BBB no programa comandado por Luciano Huck (50), que vai ao ar no próximo domingo, 01.

- Arthur Aguiar ganha salgado e provoca Maíra Cardi

"Achei a coisa mais linda, ela mudou muito! Na hora que ele falou, deu um nó em minha garganta. Meu olho encheu de lágrima. Quando olhei para ela, só pensei: 'Cadê a minha filha de três meses atrás? Passa muito rápido, ela mudou muito, o cabelo está maior. Estou muito feliz e sem saber como agradecer tudo isso que está acontecendo em minha vida", declarou ele.

Em seu feed no Instagram, o papai babão surgiu coladinho com a pequena. "Estamos voltando para casa @sophiacardiaguiar veio me buscar! Estou louco para conversar com vocês mais tarde tem live", disse Arthur ao legendar o post.

"Meus amores", babou ainda ao publicar foto com a pequena e a esposa em camarim nos Estúdios Globo.

Arthur Aguiar encontra Tadeu Schmidt em aeroporto

No início da noite de quinta-feira, 28, Arthur Aguiar também reencontrou o apresentador Tadeu Schmidt (47), por quem demonstrou admiração durante o BBB 22. Arthur fez questão de abraçá-lo e dizer o quanto a maneira como o apresentador conduziu o programa foi importante para ele. O encontro foi registrado por alguns fãs presentes no local e também por Maíra Cardi. "Eu queria muito te agradecer [dentro da casa]. Não sabia se podia, se tinha tempo, mas queria que você soubesse o quanto você estava sendo incrível ali, no comando daquele programa", declarou.

Confira o reencontro de Arthur Aguiar com a filha Sophia: