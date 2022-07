Biquínis de brasileira no Big Brother dos EUA são confiscados pela produção

Participante brasileira no Big Brother dos EUA fica sem os seus biquínis dentro do programa. Saiba o motivo!

A brasileira Indy Santos está participando do Big Brother nos Estados Unidos e foi surpreendida com uma atitude da produção do programa. Logo no início do confinamento no reality show, a produção confiscou todas as partes de baixo dos biquínis dela porque era muito ousados.

Na casa do programa, ela foi procurar as peças em sua mala para ir para a piscina e não encontrou nenhuma! Ela ficou apenas com as partes de cima do biquíni. “Estou tão triste”, disse ela.

Indy Santos contou que só tinha levado biquíni pequenos e que mostravam boa parte do seu corpo. Por causa da falta das peças de roupa, ela precisou entrar na piscina com um body.