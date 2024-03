BBB24: Alane, Davi e Michel, quem deve deixar o jogo? Vote na enquete

Michel, Davi e Alane estão no décimo primeiro Paredão do BBB24. Vote na enquete e relembre como os três brothers foram parar na berlinda

O décimo primeiro paredão do BBB já está formado! No último domingo, 3, se iniciaram os trabalhos para formação da berlinda do reality. Os brothers Davi (21), Alane (24) e Michel (33) estão emparedados e disputam voto do público para permanecerem na casa mais vigiada do país.

Quem você quer que saia do BBB 24? Alane

Davi

Michel

Após ter atendido o Big Fone, Davi já começou a noite no paredão. Ele foi emparedado depois da dinâmica maratona Big Fone. No qual o telefone tocou seis vezes, cinco com “trotes”, na última realmente tinha uma mensagem e quem atendeu, no caso Davi, foi direto ao paredão.

Antes de iniciar a formação, a dona do colar do anjo da semana Giovanna Pitel (24) além de estar imune deveria imunizar alguém, a escolha da sister foi por Fernanda (32).

Michel foi indicado pelo líder Lucas Henrique (29), a justificativa foi de que ele ficou chateado com o brother após ser escolhido por ele para ir ao paredão na semana passada. Pela indicação direta, Michel não teve direito a disputa da prova bate-volta.

Depois, os participantes deram início a votação no confessionário. A sister Alane foi a mais votada com seis votos e completou a formação do Paredão. Além disso, a dona do colar do anjo Pitel teve direito a um poder coringa que consistia em um voto duplo, ambos foram em Alane.

Quem votou em quem?