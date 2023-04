BBB23: Quem sai? Enquetes indicam disputa inesperada entre Larissa e Ricardo

Enquetes indicam disputa inesperada entre os dois participantes que seguem tentando ir à final

A disputa entre Larissa e Ricardo Alface para tentar se manter no jogo do BBB23 segue indefinida. Pelo menos é isso que dizem as principais enquetes que circulam em sites especializados.

Às 15h30, a enquete UOL diz que a eliminada na quinta-feira será Larissa, que até o momento tem 50,46% dos votos, enquanto Ricardo somava 49,54%.

Já segundo o 'Notícias da TV', o resultado é exatamente o inverso. Quem será eliminado para os leitores do portal será Alface, que atualmente tem 54% dos votos - uma vantagem considerável.

Vale lembrar que nas últimas semanas, as enquetes não estão conseguindo apontar quem é o eliminado. Com uma torcida muito engajada, os torcedores de Amanda tem conseguido mudar os resultados e eliminar quem eles querem.

🚨Eita: enquete uol aponta alface como próximo eliminado do #BBB23pic.twitter.com/zQdZP2raP3 — mais mídia (@maismidiaof) April 19, 2023

Crise na reta final do BBB23

Na tarde desta terça-feira, 18, o clima pesou no Big Brother Brasil 23! Após escutar um comentário da médica Amanda Meirelles, o biomédico Ricardo Alfaceficou bastante bravo e decidiu tirar satisfações. A sister reclamou que é tachada de ser “sem voz” pelo brother, por conta da combinação de votos no reality, sugerindo que ele tem o mesmo tipo de atitude, porém se acha estrategista.

Enquanto estavam se arrumando no Quarto Fundo do Mar, a profissional da saúde e a atriz Bruna Griphao começaram a rimar com algumas falas de seus adversários dentro do confinamento da casa mais vigiada do país. Foi aí, em certo momento, que a brincadeira tomou outro rumo, deixando o clima pesado.

“Quando você combina voto é estratégia, quando os outros combinam é anulação de voz”, disse Amanda. “Não distorça as coisas, se você quiser, a gente pode continuar nesse assunto. Não foi isso que eu falei”, rebateu o biomédico, usando a justificativa que usou para indicar a médica para o Paredão.