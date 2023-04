BBB23: Alface e Amanda se estranham depois de provocação: ‘Não distorça as coisas’

Médica Amanda Meirelles e biomédico Ricardo Alface trocam farpas no Big Brother Brasil 23

Na tarde desta terça-feira, 18, o clima pesou no Big Brother Brasil 23! Após escutar um comentário da médica Amanda Meirelles, o biomédico Ricardo Alface ficou bastante bravo e decidiu tirar satisfações. A sister reclamou que é tachada de ser “sem voz” pelo brother, por conta da combinação de votos no reality, sugerindo que ele tem o mesmo tipo de atitude, porém se acha estrategista.

Enquanto estavam se arrumando no Quarto Fundo do Mar, a profissional da saúde e a atriz Bruna Griphao começaram a rimar com algumas falas de seus adversários dentro do confinamento da casa mais vigiada do país. Foi aí, em certo momento, que a brincadeira tomou outro rumo, deixando o clima pesado.

“Quando você combina voto é estratégia, quando os outros combinam é anulação de voz”, disse Amanda. “Não distorça as coisas, se você quiser, a gente pode continuar nesse assunto. Não foi isso que eu falei”, rebateu o biomédico, usando a justificativa que usou para indicar a médica para o Paredão.

Bastante irritado, Alface saiu do recinto para evitar uma briga ainda maior com suas rivais. “Por isso que eu falo, se eu voltar, eu tenho certeza que ele vai me puxar”, apontou Amanda. Ao mandar a sister para a berlinda, Ricardo a avisou de se omitir nos momentos que exigiam posicionamento para agradar os aliados.

BBB 23: Domitila Barros manda recado para o namorado alemão

A Miss Alemanha e ativista Domitila Barros mandou um recado para seu namorado, o empresário alemão Moritz Carlo. Juntos há quase sete anos, os dois vivem um romance bem discreto e longe dos holofotes. Nesta terça-feira, 18, ela disse: “Se alguém que tiver contato com a mainha estiver assistindo, por favor, pede para mainha pedir a Mori para tentar ir ao Rio este final de semana. Por favor”. Então, Larissa perguntou quem é Mori, e a sister disfarçou. “Mori é uma pessoa que eu quero muito que já esteja aqui no Rio. Quero que a minha mãe venha, quero que a Laurinha venha...”, afirmou ela.

