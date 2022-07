BBB23: Produção entra em contato com ator para a nova edição, diz colunista

Ator que foi destaque no Carnaval de 2022 recebe o contato da produção BBB 23, diz colunista

CARAS Digital Publicado em 20/07/2022, às 13h50

A produção do BBB23, da Globo, já está começando a montar o elenco da próxima edição do reality show. Depois de abrir as seletivas para o público em geral, a produção está começando a fazer os convites para pessoas que já são conhecidas.

Segundo o colunista Leo Dias, do site Metrópoles, o ator Demerson D'Alvaro recebeu um contato da produção do Big Brother Brasil. Por enquanto, a equipe do reality show não se pronunciou sobre o assunto.

Vale lembrar que Demerson foi destaque no Carnaval de 2022. Ele interpretou Exu na comissão de frente da Grande Rio e conquistou o público e a crítica. Além disso, o artista participou das gravações da série O Jogo Que Mudou a História, que ainda não foi lançada.

A nova temporada do Big Brother Brasil deverá ser comandada pelo apresentador Tadeu Schmidt, que assumiu o reality show no BBB 22 após a saída de Tiago Leifert da emissora. A previsão é que a estreia do BBB 23 aconteça na segunda quinzena de janeiro de 2023.

Veja fotos do ator Demerson D'Alvaro:

