BBB23: Pedro Sampaio declara apoio para brother após fala sobre bissexualidade

O DJ Pedro Sampaio usou suas redes socias para declarar apoio para o ator Gabriel Santana no BBB 23

Pedro Sampaio está ligadinho no BBB 23. Tanto que já declarou sua torcida para esta temporada do reality show que estreou na noite desta segunda-feira, 16, na TV Globo.

Ambos disponíveis para meninos e meninas, o DJ declarou apoio ao ator Gabriel Santana, do time Camarote, após o mesmo falar sobre sua orientação sexual na roda de apresentação junto aos outros brothers e sisters. “Vamooo! Tô contigo”, tweetou o DJ.

Na mensagem publicada, o DJ ainda usou um emoji de mosca, que representa a torcida do ator Gabriel Santana.

Durante o programa os brothers e a sisters estavam se apresentando logo na estreia do programa repercutiu bastante nas redes sociais e, na ocasião Gabriel se apresentou dizendo: “Meninos, eu estou disponivel, meninas também!”. A fala foi complementada por Sarah Aline, do time Pipoca, que também é bissexual. “Eu também! Meninos e meninas eu estou disponível!”, disse ela, que entrou na casa mais vigiada do Brasil literalmente grudada ao ator, por conta da dinâmica dessa primeira semana

Dinamica do jogo em duplas no BBB 23!

A edição com o maior prêmio da história do reality show, os participantes entraram na casa já com duplas formadas — e mãos amarradas. Eles farão tudo juntos nesta primeira semana.

Cada dupla é formada por um camarote e uma pipoca. Os dois devem fazer as provas juntos, votar juntos no confessionário e, se virarem líder ou anjo, também devem chegar a um acordo ao indicar outra pessoa.

A estreia também teve prova de imunidade. A Fred e Ricardo, dupla vencedora, estará livre do primeiro paredão, além de ganhar R$ 10 mil e 10 anos de assinatura do Globoplay.

A prova, que é de atenção e agilidade e a primeira dupla foi eliminada: Guimê e Tina. Os dois estão fora da disputa da prova do líder da próxima quinta-feira (19).

Nesta primeira semana, as duplas também serão indicadas em conjunto ao paredão. A dupla que seria eliminada receberá uma segunda chance, no "Quarto Secreto". Caberá ao público decidir quem voltará para o jogo e quem deixará o programa definitivamente.