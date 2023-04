BBB23: Paulo Vieira causa climão entre finalistas ao detonar edição: ‘Meter um atestado’

Ator Paulo Vieira faz piada ácida sobre temporada do BBB 23 e deixa finalistas sem graça

Na noite desta terça-feira, 25, está acontecendo a grande final do Big Brother Brasil 23, disputada pela cantora e ex-Rouge Aline Wirley, a médica Amanda Meirelles e a atriz Bruna Griphao. Porém, o humorista Paulo Vieira conseguiu deixar as sisters completamente sem graça ao fazer uma piada bem ácida com fundo de críticas durante o quadro Big Carpet, ao lado da comediante Dani Calabresa, em uma premiação fake de brincadeira com os melhores momentos do reality.

Logo no começo da atração de humor, Paulo deu uma bela de uma alfinetada no fato de que a edição de 2023 não foi tão bombástica quanto as temporadas de 2020 e 2021. “Eu não tô tão feliz assim, mas o importante é que a gente conseguiu chegar no fim dessa edição sem apertar o botão, sem meter um atestado, sem cometer um crime”, debochou.

Então, a câmera focou nas três finalistas, que surgiram bastante confusas com a piada do humorista, parecendo até mesmo insatisfeitas com o comentário do apresentador do Big Terapia. Vale lembrar que Aline, Amanda e Bruna não fazem ideia da repercussão do reality até o momento, então esse foi o primeiro spoiler que tiveram do lado de fora da casa mais vigiada do país.

BBB23: Bruna Griphao passa mal em crise durante ao vivo da Grande Final

Quando Tadeu perguntou para as finalistas como cada uma estava, a atriz Bruna Griphao aproveitou para desabafar: “Eu tô passando mal, eu tô passando muito mal, estou suando frio, estou passando mal de um jeito que eu nunca passei, passando muito mal”, revelou Bruna.

“Mas estou muito feliz, muito grata, muito feliz de estar com essas duas mulheres maravilhosas aqui do meu lado. Seja o que Deus quiser, o que o público quiser. Estou muito feliz e muito grata, qualquer sentimento de nervosismo e de medo não chega perto do sentimento de gratidão que eu estou sentindo agora. E é isso, amo muito vocês”, completou a finalista. Quem será que vai levar o prêmio equivalente à R$ 2,88 milhões nesta noite tão tensa de decisão do reality?