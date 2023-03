BBB23: No Quarto Branco, Fred fala sobre o Jogo da Discórdia

Fred desabafou com Domitila durante o seu período no quarto branco

O clima segue tenso entre Fred e Domitila Barros no Quarto Branco do BBB 23. Depois do brother afirmar que a sister usa a mentira como estratégia, eles começam a falar do relacionamento entre os dois e a rivalidade que surgiu.

O brother diz que ela não precisa da imunidade e critica o jogo dela em relação a ele: "Você tentou usar vários fatores externos... Se eu tenho minhas conquistas, milionárias ou não, foi com muito trabalho e muita luta. Dos meus avós, dos meus pais... então, às vezes, a gente tem a nossa própria história, mas, a gente é a continuação da história dos nossos pais. Eu só luto para dar mais orgulho para eles...".

Por conta disso, ele conta que só conseguia pensar neles no Jogo da Discórdia. Ele também relembra a dinâmica: "O que mais me doeu foram os olhares. O olhar da Sarah... eu estava sentindo a dor dos meus pais. Foi um dos dias mais difíceis da minha vida, posso falar sem problema nenhum. Não vou me vitimizar. [Pensei] Não vou chorar, não vou me abater... vou tirar toda essa sujeira aqui. E realmente estava muito confuso entre estar cheio de ódio e força (...) Você está usando fatores externos e isso só acabou jogando contra você. Eu estou bem".

Mais cedo a Miss acabou citando 'blefe' em um papo com Fred e se desculpar por um comentário, o jornalista chama a sister de Domi e ela repete que o nome dela é Domitila.

Ele ri com o comentário e dispara: "Você usa mentira como estratégia, fica falando que o Brasil está sempre do seu lado e ainda mete essa"

Sobre a Prova do Quarto do Branco

Quem perder a prova vai direto ao Paredão, sem direito ao Bate-Volta. Além de ganhar a imunidade e o carro, o vencedor da prova volta para a casa imediatamente. Já o perdedor continua no Quarto Branco até quinta-feira, 9, no programa ao vivo. Caso os dois resistam até o programa de quinta-feira, a prova terá um desfecho da dinâmica ao vivo.