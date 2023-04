BBB23: Na reta final do programa, Aline Wirley avalia relação com sisters do Quarto Deserto

Em conversa com Bruna Griphao a ex-rouge, Aline Wirley, falou sobre as relações que fez dentro da casa

Em clima de reta final do BBB 23, e em meio a uma conversa com Bruna Griphao, Aline Wirley avalia a relação entre as sisters do Quarto Deserto ao longo do jogo.

"Por isso nosso encontro foi tão especial e importante dentro do jogo. Nós quatro. Porque a gente o tempo todo fez questão de lembrar uma pra outra, lembrar o quanto cada uma de nós é f***, lembrar o que trouxe cada uma de nós pra cá. Lembrar do coração uma da outra", comenta a cantora.

Bruna Griphao diz: "A gente foi muito feliz". A cantora segue falando sobre a amizade com Bruna, Amanda e Larissa: "A gente se amou de verdade. A gente se ama de verdade. Quer de verdade o bem uma da outra, isso é muito louco dentro de um programa que vale quase 3 milhões de reais".

Amanda e Bruna Griphao provam os looks que vão usar na noite da final

O clima já está de preparação na casa do BBB 23, da Globo, para a grande final. Na tarde desta terça-feira, 25, Amanda e Bruna Griphao já provaram os looks que vão usar mais tarde. Após 100 dias de confinamento, elas foram experimentar as roupas para ver se precisavam de algum ajuste ou não.

Amanda revelou que vai usar um vestido longo prateado com muito brilho. O modelito é justo ao corpo e destaca a beleza dela.

Por sua vez, Bruna Griphao usará um conjunto de top sem alças e minissaia de verniz marrom, com aplicações de correntes douradas. O modelito é praticamente 'embalado à vácuo' e destaca as curvas dela.

Aline Wirley não chegou a provar o seu look da final, mas contou que vai usar uma calça com corselet.