BBB23: Marília descobre plano de brother e se revolta: "Acha que sou besta"

Enquanto se maquiava, Marília descobre plano, fica revoltada e promete vingança no BBB23

Visivelmente revoltada, a maquiadora Marília (32) desabafou nesta sexta-feira, 20, ao descobrir que um dos brothers tem feito sua caveira para toda a casa do BBB23.

Ela disse que não é "besta" e que já sacou que Gabriel Tavares está tentando queimá-la. Muito revoltada, a sister quer se vingar e prometeu "falar na cara".

"Eu gosto de falar na cara! [...] Ele foi falar de mim pro Fred, Key, Gustavo. Ele fica, 'ah porque ela não fala de jogo.' Isso é pra plantar a sementinha na cabeça das pessoas! Ele foi um por um. Ele tá indo em cada pessoa pra desejar o meu mal, pra falar mal. Mas tudo bem, cada um dá o que tem", disparou ela.

" Ele olha pra mim, baixa a cara, entorta a boca. Ele não sabe quem eu sou! Ele nem se deu ao trabalho de me conhecer! Sabe nada da minha vida! Isso que foi me chateando. Desde o primeiro dia, esse menino tava falando mal de mim. Dá pra perceber. Acha que sou besta, que não tô vendo", disse ela.

Muito revoltada, a maquiadora prometeu se vingar. "Ele não é O jogador, O bola de ouro? Porque ele não vem falar comigo ao invés de ficar falando mal de mim pra todo mundo que é próximo?", questionou ela.

TRETA A CAMINHO! Marília descobriu que Gabriel Fop fala mal dela para outros brothers:



"Ele criou isso na cabeça dele e saiu metralhando e falando pelas costas" #BBB23pic.twitter.com/5g47cHvljS — Tracklist (@tracklist) January 20, 2023

Reprovou o namoro

Paula Freitas (28) não aprova o romance entre Bruna Griphao (23) e Gabriel Tavares (24) no BBB 23. Em conversa com Larissa Santos (24), ela explicou sua opinião. "A Bruna e o Gabriel ficarem atrapalhou com tudo! Não era para ter rolado agora", disse ela após a briga entre Bruna e Larissa, que são as líderes da semana e dupla na casa.