BBB23: Larissa comemora eliminação de Domitila: ‘Parecia impossível’

Emocionada, Larissa celebra resultado do Paredão e manda recado para Domitila, eliminada do BBB23

A educadora física Larissa (23) não escondeu a emoção ao comentar a eliminação de Domitila (38) durante seu Raio-X desta quarta-feira, 19. A sister, que enfrentou a ativista no último paredão, celebrou sua estadia na casa mais vigiada do Brasil e até aproveitou para deixar um recadinho para a eliminada da semana no BBB23.

“Eu queria muito começar este vídeo agradecendo todo mundo que votou para eu e a Amandinha ficarmos”, a morena iniciou seu vídeo diário no confessionário do reality e continuou, relembrando as emoções da noite em que ocorreu o paredão histórico, quando a ativista foi eliminada com 59,94% dos votos.

“Gente, foi tanta emoção, porque parecia algo tão impossível a Domitila sair”, ela confessou. Em seguida Larissa rasgou elogios para a rival e desejou apenas positividade: “Pela mulher forte que ela é, toda a história dela no BBB. Inclusive, quero desejar muita luz para ela, que ela brilhe muito lá fora”, disse.

"E agora é uma nova etapa, e eu queria muito a ajuda de vocês. Eu sei que vocês estão cansados, mas eu estou no Paredão novamente. Eu acho que é um dos Paredões mais difíceis de novo, porque é um Paredão duplo”, Larissa aproveitou a ocasião para fazer um apelo após lembrar que está emparedada novamente ao lado de Ricardo (30).

“Somos só eu e o Alface, que também é uma pessoa que eu gosto bastante, teve sua trajetória, mas eu quero muito que vocês deixem eu realizar o meu maior sonho agora, que é chegar na final", a morena confessou e pediu o apoio do público.

🩻 INCENTIVO DA LARINHA



Ela agradeceu demais a todos que votaram no último paredão pela sua permanência e está pura felicidade por estar pertinho da final.

E agora, mais do que nunca, pede novamente nosso apoio.

Lari sabe que cansa, mas precisa da gente 💪

NÃO PAREM DE VOTAR! https://t.co/3QSGXuBVhDpic.twitter.com/9y4WtJASwX — Larissa Santos 🐙 (@larisantosbe) April 19, 2023

Entenda a formação do 17° paredão do BBB23:

Após a eliminação de Domitila Barros e a vitória de Bruna Griphao (24) na prova do líder, os participantes formaram o 17º paredão do reality na noite da última terça-feira, 17. Ao vivo, a líder Bruna Griphao indicou Ricardo Alface para o paredão, enquanto Larissa foi a mais votada da casa e acabou na berlinda dupla com o biomédico.