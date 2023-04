BBB23: Internautas acusam produção do reality de favorecer Bruna Griphao

Público do BBB 23 começa a acusar produção de favoritismo após protagonismo de Bruna durante Jogo da Discórdia

Na última segunda-feira, 3, os internautas começaram a apontar que o protagonismo do Big Brother Brasil 23 estaria indo para a atriz Bruna Griphao de forma forçada pela produção do reality. Tudo começou quando, durante o Jogo da Discórdia, Bruna foi duramente criticada pelos espectadores, que estavam incomodados com uma possível ajuda da produção.

Um dos principais motivos de reclamação dos internautas foi a briga entre a psicóloga Sarah Aline e a atriz na dinâmica em questão. De acordo com alguns usuários das redes sociais, o castigo da affair do biomédico Ricardo Alface teria sido mais caprichado do que o da famosa.

“No da Sarah o dummy fica reajustando o cano sem parar… Já no da Bruna, só mexem no final… Só não enxerga isso, quem não quer”, apontou um internauta, acusando a produção do BBB 23 de favorecer a atriz durante o embate que durou a dinâmica inteira. “Não tem como não comentar, tá tendo um favoritismo escancarado com a Bruna nesse programa, a tinta foi largada no colo dela e a Sarah quase foi afogada pela tinta, até o fluxo de tinta pareceu bem maior na Sarah do que na Bruna”, comentou outro.

Está rolando por aí esse vídeo comparando a bomba de tinta na Sarah e a bomba de tinta na Bruna #BBB23pic.twitter.com/eaxl21b05f — Dantas (@Dantinhas) April 4, 2023

Key Alves abre o jogo sobre o término com Gustavo: ''Não foi um término amigável''

Após Gustavo Benedeti se manifestar sobre o fim do relacionamento com Key Alves, do BBB 23, a jogadora de vôlei também usou as redes sociais para falar sobre o término. Em publicação em seu perfil no Instagram, nesta terça-feira, 04, ao postar uma foto dos dois em preto e branco, a atleta também falou sobre o término da relação que começou no confinamento. Key desmentiu a notícia de que teria sido um término amigável e contou que a decisão partiu do fazendeiro.

"Hoje mais do que nunca tenho que ser forte. Não esperava passar por isso com ele e com toda certeza me destruiu. Não foi um término amigável. Não vamos continuar sendo amigos. Foi uma decisão dele, e não minha! A verdade é que nem tentamos. Eu fiz de tudo por nós enquanto ele só pensou nele, triste. Eu realmente acreditei que após o reality teríamos uma vida juntos aqui fora, mas acreditei sozinha, como muitos viram", desabafou a ex-sister em trecho do texto.